18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Explosão e incêndio no Polo Petroquímico de Capuava em Santo André

Vídeo mostra explosão e incêndio em polo petroquímico no ABC Paulista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Um forte incêndio explosão Polo Petroquímico Capuava Santo André assustou moradores da região do ABC Paulista na madrugada desta terça-feira (17/03). O incidente ocorreu após uma descarga alta na chaminé de queima de resíduos (flare), provocada por uma falha no fornecimento de energia elétrica na unidade industrial.
Reprodução

Um forte incêndio explosão Polo Petroquímico Capuava Santo André assustou moradores da região do ABC Paulista na madrugada desta terça-feira (17/03). O incidente ocorreu após uma descarga alta na chaminé de queima de resíduos (flare), provocada por uma falha no fornecimento de energia elétrica na unidade industrial.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O clarão e o barulho da explosão foram sentidos em diversos bairros vizinhos, levando pânico à população local. Testemunhas registraram em vídeo o momento exato em que a estrutura, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, emitiu uma chama intensa que iluminou o céu da madrugada.

Falta de energia e queima de resíduos

De acordo com a Defesa Civil, a falha elétrica interrompeu processos internos, o que forçou a liberação e queima imediata de resíduos através da chaminé de segurança. Esse procedimento, embora previsto em protocolos de emergência, causou um aumento súbito na pressão, resultando na explosão e nas chamas de grandes proporções que assustaram quem vive ao redor do polo.

Com informações de Metrópoles.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco viaturas para o local. No entanto, a equipe não chegou a intervir diretamente, pois a brigada de incêndio da própria empresa controlou a situação e dispensou o suporte externo.

Relatos de pânico nas redes sociais

Nas redes sociais, o assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados. Residentes de Santo André e Mauá descreveram momentos de tensão. “Foi uma explosão surreal, as chamas extremamente altas, diversos bairros ficaram sem energia. Tudo ao redor estremeceu”, escreveu uma testemunha no X (antigo Twitter).

Pontos principais do ocorrido:

  • Vítimas: Não há registro de feridos até o momento.

  • Causa: Falha de energia elétrica gerando sobrecarga no sistema de queima.

  • Atendimento: Corpo de Bombeiros acionado, mas situação controlada pela brigada interna.

  • Impacto: Queda de energia em bairros adjacentes e tremores em residências.

A Defesa Civil segue monitorando a área para garantir que não existam riscos residuais à população ou danos estruturais em imóveis vizinhos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.