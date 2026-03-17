Um forte incêndio explosão Polo Petroquímico Capuava Santo André assustou moradores da região do ABC Paulista na madrugada desta terça-feira (17/03). O incidente ocorreu após uma descarga alta na chaminé de queima de resíduos (flare), provocada por uma falha no fornecimento de energia elétrica na unidade industrial.

O clarão e o barulho da explosão foram sentidos em diversos bairros vizinhos, levando pânico à população local. Testemunhas registraram em vídeo o momento exato em que a estrutura, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, emitiu uma chama intensa que iluminou o céu da madrugada.

Falta de energia e queima de resíduos

De acordo com a Defesa Civil, a falha elétrica interrompeu processos internos, o que forçou a liberação e queima imediata de resíduos através da chaminé de segurança. Esse procedimento, embora previsto em protocolos de emergência, causou um aumento súbito na pressão, resultando na explosão e nas chamas de grandes proporções que assustaram quem vive ao redor do polo.

Com informações de Metrópoles.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco viaturas para o local. No entanto, a equipe não chegou a intervir diretamente, pois a brigada de incêndio da própria empresa controlou a situação e dispensou o suporte externo.

Relatos de pânico nas redes sociais

Nas redes sociais, o assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados. Residentes de Santo André e Mauá descreveram momentos de tensão. “Foi uma explosão surreal, as chamas extremamente altas, diversos bairros ficaram sem energia. Tudo ao redor estremeceu”, escreveu uma testemunha no X (antigo Twitter).

Pontos principais do ocorrido:

Vítimas: Não há registro de feridos até o momento.

Causa: Falha de energia elétrica gerando sobrecarga no sistema de queima.

Atendimento: Corpo de Bombeiros acionado, mas situação controlada pela brigada interna.

Impacto: Queda de energia em bairros adjacentes e tremores em residências.

A Defesa Civil segue monitorando a área para garantir que não existam riscos residuais à população ou danos estruturais em imóveis vizinhos.