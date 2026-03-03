Exposed, romance e amizade estremecida: confira os bastidores mais comentados da semana na fronteira

Celebrando a Vida

O final de fevereiro foi marcado por datas mais que especiais!

No dia 27, quem celebrou mais um ano de vida foi Kelly Ribeiro, mulher forte, determinada e dona de uma energia contagiante. Kelly é daquelas pessoas que iluminam qualquer ambiente com seu sorriso e sua presença marcante, espalhando alegria e deixando sua marca por onde passa.

Já no dia 28, foi a vez de Gilcirlane Silva brindar a chegada de mais um ciclo. Também símbolo de força e determinação, ela carrega consigo uma aura leve, positiva e acolhedora, capaz de transformar simples momentos em memórias especiais.

Duas mulheres inspiradoras, que distribuem carinho, boas vibrações e que fazem da vida um verdadeiro presente para todos que têm o privilégio de conviver com elas.

Que Deus continue abençoando seus caminhos, renovando sonhos, fortalecendo propósitos e concedendo muitos e muitos anos de vida, sempre com saúde, paz e amor.

Parabéns, Kelly! Parabéns, Gilcirlane Silva!

Cultura em Movimento no Alto Acre

O movimento junino do Acre segue firme na construção coletiva de propostas para fortalecer ainda mais a tradição do São João no estado. Nos dias 6 e 7 de março, o Alto Acre será palco da Escuta Regional, etapa do 1º Fórum Estadual do Movimento Junino, reunindo lideranças e representantes culturais da região.

O encontro acontece no tradicional Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia, e promete dois dias intensos de diálogo e construção coletiva. A programação será realizada das 18h às 22h e das 8h às 19h, com debates, alinhamentos institucionais e encaminhamentos estratégicos para o setor.

Participam representantes dos municípios de: Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

O objetivo é ouvir as demandas dos grupos juninos da região e consolidar propostas que garantam mais fortalecimento, valorização e reconhecimento ao movimento junino acreano.

A iniciativa reafirma a força da cultura popular e mostra que, quando há união e diálogo, o São João do Acre ganha ainda mais brilho, organização e representatividade

XIII Circuito Country 2026

A cidade de Epitaciolândia já está em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do calendário festivo: o XIII Circuito Country 2026, que celebra os 34 anos do município com uma programação recheada de tradição, música e muita emoção.

A festa começa no dia 25 de abril (sábado), com concentração para a tradicional cavalgada às 8h, na BR-317 (km 02, sentido Rio Branco), além de shows com DJs e bandas no Bairro Aeroporto.

No dia 30 de abril (quinta-feira), a programação segue com abertura oficial das festividades e competições, show com DJ Black Júnior, desfile para escolha da Rainha Country e o tão aguardado show nacional de Japinha. A noite ainda contará com Maria Clara e Toinho do Arrocha.

Já no 1º de maio (sexta-feira), Dia do Trabalhador, haverá bingão comemorativo, abertura oficial do rodeio, pré-show com DJ Alessandro e show nacional com Joelma, seguido por DJ Luan Moreira.

No 2 de maio (sábado), destaque para a escolha do Melhor Queijo da Região, sequência do rodeio, DJ Heber Renan e show nacional com Loubert, encerrando a noite com Paula Burg e Banda.

E para fechar com chave de ouro, no 3 de maio (domingo), acontece a Prova do Tambor, a grande final do rodeio, DJ Nazz e show nacional com Luma Danttas, além de DJ Fernando na madrugada.

Outro destaque é o Concurso de Ordenha Manual, que será realizado nos três primeiros dias do evento (quinta, sexta e sábado), com inscrições e regulamento disponíveis na Secretaria de Cultura.

O Circuito Country 2026 promete movimentar a economia, valorizar as tradições e reunir famílias, amantes do rodeio e da música sertaneja em uma grande celebração que já faz parte da identidade cultural de Epitaciolândia.

Saúde dos Olhos em Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia, está realizando agendamento para consultas oftalmológicas, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

Os agendamentos acontecem de 03 a 06 de março, na Secretaria de Saúde, nos horários de 8h às 11h e 14h às 17h.

Para garantir o atendimento, é necessário apresentar:

Cartão do SUS

Documento com foto

A ação conta com o apoio do Hospital Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim e visa ampliar o acesso aos cuidados com a visão, proporcionando diagnóstico e acompanhamento especializado à comunidade.

Cuidar da saúde dos olhos é fundamental, aproveite a oportunidade e faça seu agendamento!

2ª Corrida Internacional da Mulher

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das secretarias SEMESP e SEMMEP, convida toda a população para participar da 2ª Corrida Internacional da Mulher, um evento que une esporte, saúde e celebração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A corrida acontece no domingo, 08 de março, com concentração às 05h00 e largada às 06h00, na Praça Edmundo Pinto, em frente à Escola Joana Amed.

Percurso: 10 km

Categorias: Masculino e Feminino (Geral e Master)

Premiação:

1º lugar – R$ 200,00

2º lugar – R$ 150,00

3º lugar – R$ 100,00

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-2655 até o dia 02 de março, às 17h. As 200 primeiras pessoas inscritas receberão a camiseta oficial do evento.

Mais do que uma competição, a corrida é um momento de valorização da mulher, incentivo à prática esportiva e fortalecimento da integração entre Brasil e Bolívia, característica marcante da região de fronteira.

Prepare seu tênis, reúna os amigos e venha fazer parte dessa grande celebração!

Uma noite para saborear e celebrar

O tradicional Q.G.I.V Gastrobar está em clima de festa! Celebrando seus 16 anos de história, a casa promove nesta sexta-feira, 6 de março, a imperdível Noite do Rodízio de Petiscos, um verdadeiro convite aos amantes da boa gastronomia.

Com um cardápio irresistível, o rodízio promete conquistar todos os paladares: coxinha de frango, tulipa, frango a passarinho, linguiça Mister Pig apimentada, calabresa, picanha suína com fritas, costelinha suína com mandioca, torresmo com mandioca e batata frita. Uma seleção preparada para você se deliciar à vontade!

Tudo isso pelo valor especial de R$ 29,99, das 19h às 22h.

A orientação é garantir antecipadamente sua pulseira e não ficar de fora dessa noite que promete casa cheia, sabor marcante e aquele clima acolhedor que já é marca registrada do Q.G.I.V.

Uma celebração à altura de quem há 16 anos faz parte dos melhores momentos da cidade, reunindo amigos, famílias e apreciadores da boa culinária em um ambiente de alegria e confraternização.

Sexta é dia de brindar, saborear e comemorar!

INAUGURAÇÃO EM GRANDE ESTILO

Brasileia ganhou um novo empreendimento que promete marcar presença quando o assunto é criatividade e personalização! No último dia 2 de março, foi inaugurada a Loja Conecta Laser Presentes Personalizados, trazendo inovação e aquele toque especial que transforma qualquer objeto em algo único.

A Conecta Laser chega oferecendo uma variedade de produtos personalizados a laser, como garrafas, copos, canetas, chaveiros, facas, canivetes e muito mais, tudo gravado com nome, logomarca ou qualquer arte que o cliente desejar. Um verdadeiro convite para eternizar momentos, fortalecer marcas e presentear com significado.

Com tecnologia de ponta e acabamento impecável, a loja promete atender tanto clientes que buscam lembranças especiais quanto empresas que desejam valorizar sua identidade visual. A loja está localizada na Avenida Manoel marinho monte 1427 ao lado da RFcel.

Parabéns aos empreendedores pela iniciativa e sucesso nessa nova jornada! Que a Conecta Laser seja sinônimo de criatividade, qualidade e muitas conquistas na nossa fronteira!

Vida alheia

A semana em Xapuri começou daquele jeito: com exposição digna de série das 21h. A ex-esposa do prefeito resolveu não apenas lavar a roupa suja, ela colocou na máquina, fotografou o ciclo completo e ainda publicou os prints. Em um verdadeiro “espatifar do ninho da pata”, a moça abriu o coração (e a galeria do celular) para contar sua versão sobre o fim do relacionamento. Teve texto emotivo, teve indireta nada indireta, teve print estratégico e teve depoimento que deixou a cidade inteira atualizando os stories de minuto em minuto. Como era de se esperar, o prefeito não demorou a aparecer. Veio a público com uma retratação, ou tentativa de ajuste de narrativa, buscando “esclarecer os fatos” e colocar panos quentes na situação. Mas, segundo os comentaristas de plantão, o efeito pode ter sido o contrário: a explicação reacendeu o assunto, multiplicou os prints e elevou o volume do burburinho. Porque na política, meus amores, crise conjugal nunca é só conjugal. E quando envolve rede social, sentimento e poder, a timeline vira palanque. A pergunta que ecoa nos corredores e nos grupos silenciosos (que de silenciosos não têm nada):Foi desabafo? Foi estratégia? Ou foi só o começo de mais capítulos dessa novela fronteiriça?

Se em Brasiléia o trânsito é tranquilo, o mesmo não se pode dizer do coração de certo senhor digníssimo, porque ali, minha gente, foi tudo na velocidade da luz! O que era flerte virou namoro. O namoro virou noivado. E o noivado já estava quase virando casamento marcado, tudo isso em menos de um mês. Um beijo e pronto: “amor pra vida toda”. O detalhe que deixou a cidade em modo replay? Até pouco tempo atrás, o moço vivia se declarando, ou pelo menos se jogando para uma certa jovem, todo apaixonado, todo presente, todo envolvido. E, de repente, surge oficialmente comprometido com outra, já em clima de altar e marcha nupcial. O povo só conseguiu comparar com as naves de Star Wars entrando no hiperespaço. Porque foi rápido. Muito rápido. Rápido demais. Agora a pergunta que ecoa nas esquinas e nos grupos discretíssimos: Foi amor à primeira vista? Foi decisão madura e consciente? Ou foi aquela famosa “necessidade de não ficar solteiro nem um final de semana”? Enquanto isso, a cidade segue acompanhando. Porque na fronteira, minha filha, relacionamento pode até acabar do nada, mas recomeçar é em tempo recorde

O casamento da blogueira deu o que falar. Teve produção impecável, looks planejados, cenário digno de feed organizado e muita pose para as fotos. Mas o verdadeiro babado não estava no altar, estava nos bastidores. Segundo as línguas (boas e bem informadas) da fronteira, a treta começou ainda durante a viagem. Algo teria estremecido a amizade entre a noiva e uma das convidadas, até então considerada amiga próxima, daquelas de confidências e parceria. O clima azedou. O sorriso ficou protocolar. E o que era amizade virou silêncio. O choque maior? A tal convidada teria feito empréstimo para conseguir viajar e prestigiar o casamento da agora ex-amiga. E mesmo assim, acabou sendo impedida de participar da cerimônia. Sim, minha gente barrada. A pergunta que não quer calar: O que foi tão grave que fez uma amizade desmoronar em pleno destino de casamento? E como se não bastasse o drama emocional, ainda tem o capítulo empresarial: a moça trabalha na empresa da blogueira. Será que quando ela voltar, o emprego ainda estará garantido? Ou a treta ultrapassou o campo pessoal e já respingou no profissional? Porque uma coisa é certa: briga de viagem costuma ser intensa, mas briga que mistura amizade, dinheiro e trabalho vira roteiro completo. E assim seguimos, atentos aos próximos stories porque, convenhamos, na era digital, silêncio também é resposta.

