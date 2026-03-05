Um encontro aparentemente comum entre fã e celebridade acabou chamando atenção nas redes sociais após uma situação inusitada envolvendo a atriz Regina Casé em um aeroporto.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

De acordo com relatos, uma admiradora reconheceu a artista enquanto ela aguardava em uma área do terminal e decidiu aproveitar a oportunidade para pedir uma foto. O pedido foi atendido, mas o momento acabou se tornando curioso por conta da reação da atriz.

Segundo quem presenciou a cena, Regina estava sentada quando a fã se aproximou. Em determinado momento, pediram que a foto fosse tirada com as duas de pé. A atriz então se levantou, mas demonstrou claramente não estar muito satisfeita com a situação, exibindo uma expressão séria e pouco animada durante o registro.

Mesmo com o clima aparentemente desconfortável, a foto foi feita. Logo após o clique, Regina voltou a se sentar exatamente no mesmo lugar onde estava antes da abordagem.

O episódio chamou atenção justamente pela naturalidade da situação: um encontro rápido entre fã e artista que acabou marcado por uma reação inesperada. Apesar da expressão pouco amigável durante o momento, não houve discussão ou qualquer tipo de confusão no local.

Leia no Bacci Notícias:

MC Livinho faz desabafo emocionante sobre pausa na carreira; veja

Mãe de Zé Felipe revela saudades de ex-nora Ana Castela e para web

Ex-BBB Ariadna Arantes relata medo após ficar ‘presa’ em Dubai

O post Fã pede para tirar foto com Regina Casé e reação da atriz surpreende; veja apareceu primeiro em Bacci Noticias.