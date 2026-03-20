20/03/2026
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Fala Operacional: Major Francisca Fragoso compartilha história de superação e sucesso

Major dos Bombeiros revela desafios até conquistar o oficialato no Acre

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Ela relembrou os desafios enfrentados por quem chega do interior sem recursos
Ela relembrou os desafios enfrentados por quem chega do interior sem recursos | Foto: ContilNet

Nesta quinta-feira (19/03), o apresentador do Fala Operacional Podcast, Kiuly Daniel, recebeu a Major do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Francisca Fragoso, em um episódio marcado por emoção, superação e inspiração.

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Durante a conversa, a oficial compartilhou sua trajetória desde a saída de Plácido de Castro rumo à capital, onde veio inicialmente para cursar Agronomia na Universidade Federal do Acre (UFAC). Ela relembrou os desafios enfrentados por quem chega do interior sem recursos, destacando as dificuldades vividas no início dessa jornada e o apoio fundamental de pessoas que contribuíram para sua permanência e crescimento em Rio Branco.

Major dos Bombeiros revela desafios até conquistar o oficialato no Acre

Major dos Bombeiros revela desafios até conquistar o oficialato no Acre | Foto: ContilNet

Podcast destaca história inspiradora de oficial do Corpo de Bombeiros do Acre

Podcast destaca história inspiradora de oficial do Corpo de Bombeiros do Acre | Foto: ContilNet

A Major também contou como surgiu o interesse pela carreira militar e o caminho percorrido até alcançar o tão sonhado oficialato no CBMAC. Ao longo da carreira, acumulou importantes qualificações, como o Estágio de Mergulho Autônomo e o Estágio Básico de Operações Aéreas, entre outras especializações que reforçam sua atuação na corporação.

Atualmente, Francisca Fragoso exerce a função de chefe da Assessoria de Articulação Institucional do CBMAC e também integra a coordenação do 11º ENBOM — Encontro Nacional de Bombeiras Militares, que será realizado entre os dias 20 e 22 de maio de 2026, em Rio Branco. O evento reunirá profissionais de todo o país para debater temas relevantes à atuação das mulheres na atividade bombeiro militar.

Se você perdeu esse episódio, clique no link abaixo e confira na íntegra essa conversa inspiradora no maior podcast do estado do Acre:

O Fala Operacional Podcast vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19h, no canal oficial no YouTube.

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