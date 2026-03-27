Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas

Um novo episódio envolvendo falas de cunho racista dentro do reality Big Brother Argentina tem gerado repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais. As imagens mostram participantes conversando dentro de um quarto quando comentários considerados ofensivos são feitos durante o programa.

De acordo com o conteúdo divulgado, os participantes Jessica La Maciel e Nazareno Pompei protagonizaram o momento. Durante a conversa, frases relacionadas a pessoas de pele “marrom” foram ditas em tom que gerou críticas do público.

Além disso, o caso ocorre poucos dias após a expulsão de outra participante, Carminha Masi, também por falas racistas direcionadas à participante Jenni Mavigna. Na ocasião, a decisão da produção do programa havia sido tomada após a repercussão negativa das declarações.

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Diante do novo episódio, internautas passaram a cobrar posicionamento da produção do reality, questionando possíveis medidas disciplinares contra os envolvidos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre punições.

Na ocasião, os vídeos seguem sendo compartilhados nas redes sociais, ampliando o alcance do caso e reforçando o debate sobre condutas dentro do programa.

A sequência de episódios tem colocado o reality argentino sob pressão, com cobranças por medidas mais rigorosas diante de falas consideradas discriminatórias.