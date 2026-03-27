27/03/2026
ContilPop
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda
Césio-137 em Goiânia exige isolamento por trezentos anos
Antes de sua morte Lee Sang-bo passou por investigações sobre uso de drogas
Influenciadora faz alerta após achar câmera espiã em urso de pelúcia recebido
Sósias de Marina Sena e Juliano Floss viralizam em concurso
Britney Spears notifica ex-segurança por invasão de celular e acesso ao iCloud

Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas

Participantes são acusados após comentários no programa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão/Foto: Reprodução

Um novo episódio envolvendo falas de cunho racista dentro do reality Big Brother Argentina tem gerado repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais. As imagens mostram participantes conversando dentro de um quarto quando comentários considerados ofensivos são feitos durante o programa.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o conteúdo divulgado, os participantes Jessica La Maciel e Nazareno Pompei protagonizaram o momento. Durante a conversa, frases relacionadas a pessoas de pele “marrom” foram ditas em tom que gerou críticas do público.

Além disso, o caso ocorre poucos dias após a expulsão de outra participante, Carminha Masi, também por falas racistas direcionadas à participante Jenni Mavigna. Na ocasião, a decisão da produção do programa havia sido tomada após a repercussão negativa das declarações.

LEIA TAMBÉM:

Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza nas redes

Gladson Cameli comemora aniversário em Rio Branco ao lado de novo affair

Pavilhão do Acre na Bienal destaca cultura e cotidiano das mulheres seringueiras

Diante do novo episódio, internautas passaram a cobrar posicionamento da produção do reality, questionando possíveis medidas disciplinares contra os envolvidos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre punições.

Na ocasião, os vídeos seguem sendo compartilhados nas redes sociais, ampliando o alcance do caso e reforçando o debate sobre condutas dentro do programa.

A sequência de episódios tem colocado o reality argentino sob pressão, com cobranças por medidas mais rigorosas diante de falas consideradas discriminatórias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.