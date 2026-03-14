Falso magro: quando a aparência engana a saúde

Durante muito tempo, o peso corporal foi considerado o principal indicador de saúde. No entanto, a ciência já mostra que não é apenas o número na balança que define se uma pessoa é saudável ou não.
Existe um perfil cada vez mais comum conhecido popularmente como “falso magro” — pessoas que aparentam ser magras ou têm peso considerado normal, mas apresentam alto percentual de gordura corporal e baixa quantidade de massa muscular.
Na literatura científica, esse fenômeno é conhecido como “normal weight obesity”, ou obesidade com peso normal.
Isso significa que, mesmo sem excesso de peso aparente, o organismo pode apresentar alterações metabólicas semelhantes às observadas em pessoas com sobrepeso.
O que caracteriza um falso magro
O falso magro geralmente apresenta algumas características específicas:
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peso dentro da faixa considerada normal
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baixo nível de massa muscular
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percentual de gordura corporal elevado
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acúmulo de gordura visceral, principalmente na região abdominal
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metabolismo menos eficiente
Ou seja, a balança pode indicar um peso adequado, mas a composição corporal não está equilibrada.
Por que isso acontece
Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento desse perfil metabólico.
Sedentarismo
A falta de atividade física, especialmente de exercícios de força, reduz o estímulo para manutenção da massa muscular e favorece o acúmulo de gordura corporal.
Alimentação rica em ultraprocessados
Mesmo sem consumir grandes quantidades de alimentos, dietas ricas em açúcar, gorduras refinadas e produtos ultraprocessados favorecem o aumento de gordura corporal.
Baixa ingestão de proteínas
A proteína é essencial para manutenção da massa muscular. Dietas pobres nesse nutriente podem favorecer a perda de massa magra.
Dietas restritivas frequentes
Pessoas que passam longos períodos fazendo dietas muito restritivas podem perder massa muscular ao longo do tempo, reduzindo o metabolismo.
Envelhecimento
Com o avanço da idade ocorre redução natural da massa muscular, processo conhecido como sarcopenia.
Quais são os riscos
Apesar da aparência magra, o falso magro pode apresentar maior risco para algumas condições metabólicas, como:
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resistência à insulina
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aumento de gordura visceral
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alterações no colesterol
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inflamação metabólica
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maior risco de doenças cardiovasculares
Por isso, avaliar apenas o peso não é suficiente para analisar a saúde metabólica.
Como melhorar a composição corporal
O objetivo não deve ser apenas emagrecer, mas sim melhorar a proporção entre massa muscular e gordura corporal.
Algumas estratégias são fundamentais:
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praticar treinamento de força regularmente
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consumir proteína adequada ao longo do dia
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reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados
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priorizar alimentos naturais
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manter sono de qualidade
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controlar níveis de estresse
Essas mudanças ajudam a aumentar massa muscular e melhorar o funcionamento do metabolismo.
Ser magro não significa necessariamente ser saudável. O fenômeno conhecido como falso magro mostra que a composição corporal é um fator fundamental para avaliar o metabolismo e os riscos à saúde.
Mais do que focar apenas no peso, é importante investir em hábitos que promovam equilíbrio metabólico, ganho de massa muscular e redução da gordura corporal.
A orientação de um nutricionista é essencial para avaliar a composição corporal e orientar estratégias alimentares adequadas para cada pessoa.
Referências científicas
DE LORENZO, A. et al. Normal weight obese syndrome: early inflammation? American Journal of Clinical Nutrition, 2006.
ROMERO-CORRAL, A. et al. Normal weight obesity: a risk factor for cardiometabolic dysregulation. European Heart Journal, 2010.
WELLS, J. C. K. The evolution of human fatness and susceptibility to obesity. Annual Review of Anthropology, 2012.
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.