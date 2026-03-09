falta-de-sexo-pode-causar-encolhimento-peniano,-diz-especialista

Passar meses sem ereções frequentes, inclusive as noturnas, seja por falta de sexo ou outro motivo, pode comprometer a saúde do tecido peniano e levar à diminuição do tamanho do órgão. Segundo o biomédico Dr. Vitor Mello, especialista em harmonização íntima masculina, a ausência de estímulo favorece a atrofia.

“O pênis é como qualquer músculo do corpo: se você não usa, perde. A falta das ereções involuntárias e regulares reduz o fluxo sanguíneo local, diminui o aporte de oxigênio e nutrientes nos tecidos, e isso desencadeia um processo de substituição da musculatura lisa por colágeno, um tecido rígido e inelástico. O resultado? Perda de comprimento, calibre e firmeza”, explica.

Encolhimento peniano

Especialistas da Universidade do Estado da Califórnia alertam que a falta de sexo a longo prazo pode causar atrofia peniana, com redução de até 2 centímetros no tamanho do órgão. Enquanto isso, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 50% dos homens brasileiros acima de 40 anos já têm alguma queixa relacionada às ereções.

No entanto, não existe um “prazo de validade” oficial. O que preocupa não é simplesmente ficar semanas sem relação sexual. “Se o homem permanece três, quatro, seis meses sem ter ereções involuntárias ou não, o tecido começa a receber menos estímulo vascular. A longo prazo, isso pode impactar elasticidade e firmeza”, afirma Mello.

Ereções e masturbação

Um ponto importante destacado pelo especialista é que a manutenção da saúde peniana não depende exclusivamente de relações sexuais com parceiros. “O que mantém o tecido saudável é a ereção. Masturbação também promove oxigenação e ajuda na preservação da função erétil. É fisiologia, não tabu”, pontua.

“O corpo não faz julgamento moral. Seja por opção religiosa, término de relacionamento ou excesso de trabalho, o tecido responde da mesma forma à falta de estímulo”, completa Mello.

Tem solução?

A boa notícia é que, na maioria dos casos, o quadro pode ser revertido com estímulo adequado, controle hormonal, melhora da saúde vascular e, quando indicado, procedimentos minimamente invasivos de harmonização íntima masculina.

“A ciência evoluiu muito. Hoje conseguimos restaurar o volume, melhorar firmeza e devolver a autoestima. Mas o melhor tratamento ainda é a prevenção e, nesse caso, prevenção significa manter o órgão em atividade”, conclui o biomédico.

