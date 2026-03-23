23/03/2026
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Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Rio Branco

Parentes buscam informações sobre paradeiro

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Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido
Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido/Foto: Reprodução

Pedro Henrique de Souza Oliveira, de 21 anos, está desaparecido desde o último dia 5 de março, em Rio Branco. A família vive momentos de angústia e desespero em busca de informações que possam levar ao paradeiro do jovem.

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De acordo com relatos de familiares, Pedro Henrique foi visto pela última vez nas proximidades do mercado da Sensur, localizado na região da Baixada da Sobral. Desde então, ele não fez mais contato, o que tem aumentado a preocupação de parentes e amigos.

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Sem pistas concretas, a família intensificou os apelos por ajuda e conta com o apoio da população para localizar o jovem o quanto antes.

Qualquer informação que possa contribuir para encontrar Pedro Henrique deve ser repassada com urgência às autoridades por meio do telefone 190.

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