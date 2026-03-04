Família pede ajuda para encontrar Teodoro, cão da raça Shih-tzu desaparecido em Rio Branco

Uma família de Rio Branco está mobilizada em busca de informações que ajudem a localizar o pequeno Teodoro, um cachorro da raça Shih-tzu que desapareceu recentemente. De acordo com os tutores, o animal sumiu no bairro Boa Esperança, na região do Vila Ivonete e o Village.

Teodoro é um cão de porte pequeno, com pelagem branca e manchas em tom de caramelo.

A família faz um apelo à comunidade para ajudar a encontrar o animal. Caso tenha visto o Teodoro ou possua qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato imediatamente com os tutores pelo telefone (68) 99904-7975.