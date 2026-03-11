O público brasileiro recebeu uma notícia emocionante nesta quarta-feira (11). Após enfrentar uma longa e delicada jornada de recuperação, o apresentador Faustão faz rara aparição após problemas de saúde em um registro que aqueceu o coração dos fãs.

O comunicador surgiu sorridente em uma publicação feita pelo genro, o ativista Julinho Casares, em celebração ao Dia do Sogro.

Casado com Lara Silva, filha de Faustão, Julinho aproveitou a data especial para destacar a relação de amizade e os ensinamentos que recebe do apresentador. “Hoje é dia de homenagear esse cara fantástico que a vida me deu de presente. Tenho a alegria de conviver, trocar boas conversas e ouvir conselhos”, escreveu Casares em sua rede social.

“Além de sogro, um amigo”

Na foto, Faustão aparece com semblante tranquilo, mostrando estar recuperado da sequência de intervenções cirúrgicas recentes. Julinho reforçou o carinho que a família nutre pelo veterano: “O que a gente mais preza é o carinho e o respeito. Além de sogro, posso dizer com felicidade que é um amigo. Que sorte poder ter essa troca diária com você, Fausto!”.

Faustão posa ao lado de Julinho Casares em momento de descontração familiar | Foto: Reprodução/Instagram

Uma jornada de superação

A saúde de Fausto Silva tem sido acompanhada de perto por todo o país desde 2023. O ex-comandante do Domingão tornou-se um símbolo da importância da doação de órgãos no Brasil após passar por uma maratona de transplantes no Hospital Israelita Albert Einstein:

2023: Transplante de coração após quadro de insuficiência cardíaca.

2024: Transplante de rim devido a complicações renais crônicas.

2025: Transplante de fígado e um retransplante renal bem-sucedidos.

A nova aparição reforça que o comunicador está reagindo bem aos tratamentos e aproveitando a vida em ambiente familiar. A postagem rapidamente acumulou milhares de curtidas e mensagens de apoio de colegas da TV e admiradores que torcem pela saúde plena do “Eita, bicho!”.

Fonte: Metrópoles

