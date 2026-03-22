Berço da Revolução Acreana, Xapuri completa 121 anos com história de resistência

Cidade histórica e considerada o “berço” da Revolução Acreana, Xapuri comemora o 121º aniversário neste domingo, 22 de março. Xapuri foi palco de diversos momentos históricos que culminaram na anexação do Acre ao Brasil. Localizado a 180 quilômetros da capital Rio Branco, o município possui em sua história luta e resistência.

O município também é símbolo do Movimento Ambientalista Mundial por conta da luta de Chico Mendes, líder seringueiro assassinado em 22 de dezembro de 1988. A residência do seringueiro localizada no município é um dos maiores atrativos turísticos do Estado. Além disso, Xapuri realiza uma das maiores festas religiosas da Região Norte, a procissão de São Sebastião, padroeiro do município, e recebe milhares fiéis todos os anos em 20 de janeiro.

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História do município

Xapuri nasceu em 1883 logo após a fundação de Volta da Empreza, a atual capital do Acre, Rio Branco. Os primeiros brasileiros e europeus chegaram à região no primeiro Ciclo da borracha, um período de ocupação descontrolada de terras e extração de recursos florestais.

A vila de Xapuri no Acre se tornou um dos principais postos de comércio de borracha, e a região era um importante produtor de látex e castanha do Acre. Até a Revolução Acreana, de 1899 a 1903, o Acre fazia parte da Bolívia, embora a maioria dos moradores da região fossem brasileiros. Na época da Guerra do Acre, os bolivianos chamavam o local de Mariscal Sucre.

Infraestrutura

Em 2025, a cidade recebeu uma das obras mais importantes da região nos últimos anos: a ponte da Sibéria, que liga o bairro Sibéria ao centro de Xapuri.

A ponte Jamil Félix Bestene, conhecida como ponte da Sibéria, recebeu investimento total de R$ 47,6 milhões, sendo R$ 30,9 milhões de recursos próprios do governo e R$ 16,6 milhões destinados por emenda do senador Márcio Bittar. A estrutura, construída em concreto, possui 389 metros de extensão e inclui pavimentação, drenagem, sinalização e uma rotatória para organizar o fluxo viário.

A Estrada da Variante, no município de Xapuri, foi inaugurada em setembro de 2025 após mais de 30 anos de espera pela conclusão da obra. Com 17,57 quilômetros de extensão, a rodovia AC-380 liga diretamente a BR-317, no km 160, à área urbana da cidade, beneficiando os 18.243 moradores do município, dos quais 43,5% vivem na zona rural.

Personalidades

O município tem como filho personalidades importantes da história do Acre, reconhecidas internacionalmente, como Chico Mendes; Armando Nogueira, jornalista e cronista esportivo; Adib Jatene, médico, professor universitário, inventor e cientista; Jarbas Passarinho, militar e político; e Francimar Bodão, lutador de MMA.

Atrativos turísticos

A Casa de Chico Mendes é o local onde residia e foi assassinado o líder seringueiro. Em 22 de dezembro de 1988, Chico foi morto com um tiro de escopeta no peito, aos 44 anos. O ambientalista tornou-se um símbolo da resistência e da preservação ambiental.

Construída na década de 50, a Paróquia São Sebastião foi projetada pelos padres Felipe Gallerane e Carlos Zucchini. Seu principal acervo é a imagem de São Sebastião, trazida da Itália e doada à igreja pelo Dr. Epaminondas Jácome, em 1915.

Programação de aniversário

Conhecido também como a “Princesinha do Acre”, o município conta com uma programação diversificada para celebrar o aniversário. A Prefeitura lançou uma programação que acontece entre sábado (21), e domingo (22), misturando atividades culturais e esportivas.

Sábado

7h30 – Ato cívico

Local: Praça São Gabriel

09h – Gincana e apresentações culturais

Local: Praça São Gabriel

16h – Desafio de futebol master: Xapuri x Epitaciolândia

Local: Estádio Álvaro Felício Abrahão

18h – Desafio de futsal feminino: Xapuri x Epitaciolândia

Local: Estádio Álvaro da Silva Mota

19h – Desafio de futsal masculino: Xapuri x Epitaciolândia

Local: Estádio Álvaro da Silva Mota

Domingo

7h – Corrida pedestre: Xapuri 121 anos

Local: Praça São Gabriel (concentração a partir das 5h30)