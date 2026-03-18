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Fechado: Cruzeiro chega a acordo com clube do Catar e acerta contratação de Artur Jorge

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Técnico português é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar contrato

João VictorGiovanne Menezes

18/03/2026 às 17:29

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Fechado: Cruzeiro chega a acordo com clube do Catar e acerta contratação de Artur Jorge

Fechado: Cruzeiro chega a acordo com clube do Catar e acerta contratação de Artur Jorge (Reprodução/X)

          Negócio fechado! Artur Jorge é o novo técnico do Cruzeiro. Segundo apurado pelo repórter Guilherme Gonçalves, em parceria com o Portal LeoDias, o clube se acertou com o Al-Rayyan, do Catar, e conseguiu reduzir o pagamento da multa rescisória para fechar o negócio.

          ASSISTA AO ATUALIZA JÁ ESPORTE DESTA QUARTA-FEIRA (18/03)

          A multa, antes fixada em R$ 30 milhões, foi negociada em apenas R$ 12 milhões. Pela manhã, o Cruzeiro já havia conseguido chegar a um acordo quanto aos vencimentos salariais do técnico português, com tempo de contrato até o final de 2027.

          Veja as fotos

          Abrir em tela cheiaPaulo Ribeiro e Artur Jorge, após vitória do Botafogo sobre o Palmeiras (Reprodução) Paulo Ribeiro e Artur Jorge, após vitória do Botafogo sobre o Palmeiras (Reprodução)Artur Jorge foi condecorado com grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique em Portugal (Rodrigo Antunes/Lusa) Artur Jorge foi condecorado com grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique em Portugal (Rodrigo Antunes/Lusa)Artur Jorge foi campeão do Brasileirão com o Botafogo (Victor Silva/Botafogo) Artur Jorge foi campeão do Brasileirão com o Botafogo (Victor Silva/Botafogo)Artur Jorge foi campeão da Libertadores com o Botafogo Artur Jorge foi campeão da Libertadores com o Botafogo Artur Jorge em chegada no hotel (Victor Silva/Botafogo) Artur Jorge em chegada no hotel (Victor Silva/Botafogo)

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          Artur Jorge é esperado nos próximos dias em Belo Horizonte para assinar contrato e assumir o comando da equipe celeste.

          Em 2024, o português foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo. O Cruzeiro será o segundo trabalho de Artur Jorge no Brasil.

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          Fonte: Portal Leo Dias

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