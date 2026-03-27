Feijó realiza mutirão de matrículas para jovens e adultos ribeirinhos

A Secretaria Municipal de Educação de Feijó promoveu um mutirão de matrículas voltado para jovens e adultos, com o objetivo de garantir acesso à educação para todos. A ação contou com a presença do secretário Mauro Defeson e do prefeito Railson, que estiveram acompanhando as atividades nas escolas da região do Alto Rio Envira.

Durante o mutirão, a equipe da Secretaria visitou diversas escolas da localidade, onde foram realizadas as matrículas para os jovens e adultos interessados. Essa iniciativa é parte de um esforço contínuo para promover a inclusão educacional e oferecer oportunidades de aprendizado para todos os cidadãos.

Além das matrículas, as visitas também serviram para verificar o andamento das reformas em algumas escolas da região. O secretário Mauro Defeson destacou a importância de proporcionar um ambiente adequado para o aprendizado, ressaltando que as melhorias nas infraestruturas escolares são essenciais para a qualidade da educação.

O prefeito Railson enfatizou o compromisso da administração municipal em garantir que todos tenham acesso à educação, independentemente da idade. “A educação é um direito de todos e estamos aqui para assegurar que ninguém fique para trás”, afirmou.