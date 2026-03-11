Feijoada da Junina Pega-Pega acontece em abril na capital; veja como participar

A quadrilha Junina Pega-Pega realizará, no dia 12 de abril, a primeira edição da Feijoada do grupo, evento que promete reunir cultura popular, gastronomia e música em Rio Branco.

O encontro está marcado para começar às 11h, na Praça Primavera, e deve reunir integrantes do movimento junino, apoiadores da quadrilha e o público em geral.

De acordo com a organização, a programação inclui feijoada completa, música ao vivo e venda de bebidas. O valor do prato foi fixado em R$ 30.

Integração do movimento junino

A iniciativa busca fortalecer o calendário de atividades da quadrilha fora do período tradicional das festas de São João e ampliar a interação com a comunidade.

Eventos desse tipo são comuns entre grupos juninos, que utilizam encontros gastronômicos e culturais para reunir integrantes, divulgar as atividades da temporada e arrecadar recursos para a preparação das apresentações.

LEIA TAMBÉM: Acre registra aumento de casos de síndrome respiratória grave e médica alerta para vacinação

A Junina Pega-Pega é uma das quadrilhas mais tradicionais do Acre e costuma participar dos principais festivais juninos do estado, levando coreografias, figurinos e temáticas que valorizam elementos da cultura popular.

A organização informa que o evento é aberto ao público e convida moradores da capital e amantes da cultura junina para participar do momento de confraternização.

O evento é uma realização da quadrilha Junina Pega-Pega, com apoio do Instituto Junina Pega-Pega. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99914-1157 ou pelas redes sociais do grupo.