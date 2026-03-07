08/03/2026
Feira das Mulheres reúne 30 empreendedoras neste fim de semana no Horto Florestal; saiba mais

A feira também terá um caráter social e informativo

Horto Florestal de Rio Branco
Horto Florestal/ Foto: Val Fernandes

O Horto Florestal de Rio Branco recebe neste fim de semana, sábado (7) e domingo (8), a Feira das Mulheres, iniciativa que destaca o empreendedorismo feminino e reúne negócios liderados exclusivamente por mulheres. A programação acontece das 8h às 18h e contará com cerca de 30 empreendimentos locais.

Organizada pelo Coletivo Giro Cultural, a feira vai oferecer uma grande variedade de produtos e serviços ao público. Entre as opções estão itens de moda e casa, bazar, brechó, artesanato, além de perfumaria, jardinagem e brinquedos. O espaço também contará com uma praça de alimentação com diferentes opções gastronômicas.

Outro destaque do evento é a participação de produtores da agricultura familiar, que estarão no local comercializando frutas e verduras frescas diretamente ao consumidor.

Além da área de vendas, a programação inclui momentos de lazer e integração. No domingo, a partir das 15h30, o público poderá acompanhar uma apresentação musical ao vivo. Durante o evento também será realizado um bingo gratuito, que promete animar os visitantes.

A feira também terá um caráter social e informativo. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco estarão presentes prestando orientações sobre o enfrentamento à violência doméstica e divulgando serviços de apoio, acolhimento e proteção às mulheres.

