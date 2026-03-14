14/03/2026
ContilPop
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26

Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul deve vender 8 toneladas de pescado, aponta gestão municipal

Evento será realizado de 31 de março a 4 de abril no Mercado João Machado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Llançamento oficial do evento está marcado para a próxima quarta-feira (18) —Foto: Reprodução

A expectativa de comercializar cerca de 8 toneladas de pescado marca a preparação para a 6ª edição da Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul. O evento, que já se tornou tradicional no município, será realizado entre os dias 31 de março e 4 de abril, no Mercado João Machado, no bairro Remanso.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com a prefeitura, a feira deve atrair aproximadamente 4 mil pessoas ao longo dos dias de programação, reunindo produtores de pescado de rio e de piscicultura.

O lançamento oficial do evento está marcado para a próxima quarta-feira (18), também no Mercado João Machado, a partir das 8h30, com a presença do prefeito Zequinha Lima e outras autoridades municipais.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega material escolar e fardamento a 12 mil alunos 

Além da venda de peixes, a feira também contará com comercialização de hortaliças, produtos da agricultura familiar e participação de empreendedores locais, ampliando a variedade de produtos disponíveis para os consumidores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.