Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul deve vender 8 toneladas de pescado, aponta gestão municipal

A expectativa de comercializar cerca de 8 toneladas de pescado marca a preparação para a 6ª edição da Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul. O evento, que já se tornou tradicional no município, será realizado entre os dias 31 de março e 4 de abril, no Mercado João Machado, no bairro Remanso.

De acordo com a prefeitura, a feira deve atrair aproximadamente 4 mil pessoas ao longo dos dias de programação, reunindo produtores de pescado de rio e de piscicultura.

O lançamento oficial do evento está marcado para a próxima quarta-feira (18), também no Mercado João Machado, a partir das 8h30, com a presença do prefeito Zequinha Lima e outras autoridades municipais.

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Além da venda de peixes, a feira também contará com comercialização de hortaliças, produtos da agricultura familiar e participação de empreendedores locais, ampliando a variedade de produtos disponíveis para os consumidores.