Feirão Limpa Nome: mais de 13 mil acordos já foram fechados no Acre em ação do Serasa

O Feirão Limpa Nome do Serasa divulgou dados, nesta sexta-feira (13), dos acordos fechados no Acre. De acordo com os números, foram fechados 13.522 mil acordos, sendo 10 mil negociações realizadas pela modalidade via pix. O mutirão acontece até 1º de abril e reúne milhões de ofertas, com descontos de até 99% em todo o país.

Apenas no Acre, mais de 2 milhões de dívidas estão disponíveis para negociação. Nos acordos via Pix, a retirada da negativação é imediata após a confirmação do pagamento, de acordo com informações do site Notícias da Hora.

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“A possibilidade de quitar dívidas com Pix representa um avanço importante na forma como os consumidores resolvem pendências financeiras”, explica Patrícia Camillo, gerente da Serasa. “Além da praticidade, a liquidação imediata do pagamento acelera a regularização do nome e reduz o risco de atraso nas parcelas negociadas. Isso contribui para que o consumidor tenha mais previsibilidade sobre suas finanças e consiga acompanhar, em tempo real, a evolução do processo de recuperação do crédito.”

Com mais de 2,2 mil empresas parceiras, o mutirão segue até o dia 1º de abril e reúne mais de 620 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a até 99%. Nos acordos pagos via Pix, a retirada da negativação ocorre de forma imediata após a confirmação do pagamento.

Para aproveitar, consumidores podem consultar as ofertas e negociar pelos canais oficiais da Serasa:

● Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

● App Serasa no Google Play e App Store

● Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

● 7 mil agências dos Correios com taxas isentas até 1º de abril.