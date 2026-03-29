29/03/2026
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Feirão Limpa Pátio Santander movimenta Rio Branco e chega ao último dia

Este já é considerado um dos maiores eventos do Acre

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Feirão Limpa Pático. — Foto: Nexo

O Feirão Limpa Pátio Santander segue reunindo milhares de pessoas no Via Verde Shopping, em Rio Branco, e entra hoje no seu último dia com saldo altamente positivo. Ao longo da programação, o público teve acesso a mais de 400 veículos, entre carros e motos, além de condições facilitadas de financiamento que impulsionaram negociações e atraíram compradores de diferentes perfis.

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Com a participação de 14 lojistas, o evento vem se destacando pela diversidade de opções, agilidade nas aprovações de crédito e oportunidades reais de fechamento de negócio. A grande circulação de visitantes e o volume de propostas já confirmam o sucesso da ação, que se consolida como uma das mais relevantes do segmento na região.

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Alexandre Martins, da Nexo Comunicação, reforçou o trabalho coletivo por trás do feirão:
“Um evento desse porte só acontece com união e planejamento. Tivemos uma operação muito bem alinhada, desde a estrutura até o atendimento ao público. E hoje é a última oportunidade para quem ainda quer aproveitar. Agradecemos ao Santander, à WebMotors, aos lojistas participantes e a cada pessoa que está fazendo parte desse sucesso. O resultado é coletivo e nos motiva a fazer ainda maior nas próximas edições.”

Paulo Martins, da Nexo Comunicação, destacou o impacto do evento e fez questão de agradecer:
“Foi um resultado acima do esperado. Conseguimos reunir grandes parceiros, lojistas fortes e um público realmente interessado em fechar negócio. Isso mostra que o formato funciona e que existe uma demanda muito grande por eventos como esse em Rio Branco. E hoje é o último dia para quem ainda quer sair com a proposta certa. Nosso agradecimento a todos que confiaram e fizeram acontecer: equipe, lojistas, parceiros e o público.”

O Feirão Limpa Pátio Santander acontece hoje em seu último dia, reforçando a força do mercado automotivo local e deixando expectativa para novas edições ainda maiores.

Feirão Santander. — Foto: Nexo

Feirão Santander. — Foto: Nexo

Feirão Santander. — Foto: Nexo

Feirão Santander. — Foto: Nexo

Feirão Santander. — Foto: Nexo

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