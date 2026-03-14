14/03/2026
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Feirão Serasa Limpa Nome: Como limpar o CPF com R$ 50 hoje (14)

Nome sujo atrapalha seus planos? Mutirão online libera descontos de até 99% em dívidas de bancos e cartões de crédito. Baixa no sistema é feita em até 24h via PIX.

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Cidadão usando o celular para renegociar dívidas e limpar o nome no Feirão Serasa Limpa Nome.
Foto: Divulgação

O fim de semana chegou com uma oportunidade de ouro para quem precisa retomar o crédito na praça. Neste sábado (14), milhares de brasileiros estão aproveitando as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome para quitar dívidas antigas por valores que chegam a ser simbólicos, com opções de acordos a partir de R$ 50,00 e descontos de até 99%.

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A ação reúne bancos, empresas de telefonia, varejistas, concessionárias de água e energia, além de faculdades. A grande vantagem da edição atual é a integração com o PIX: ao fechar o acordo e realizar o pagamento instantâneo pelo aplicativo, a restrição no CPF é baixada em tempo recorde, muitas vezes no mesmo dia.

Para você não perder essa chance de dormir com o nome limpo e sem o peso das cobranças, o ContilNet preparou o passo a passo seguro para consultar suas dívidas agora mesmo, sem sair de casa.

📱 Como consultar o CPF e gerar o boleto/PIX com desconto?

Esqueça as filas ou as ligações demoradas. Todo o processo de renegociação foi desenhado para ser feito pelo celular em menos de 5 minutos. Siga o roteiro oficial:

  1. Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo da Serasa (disponível para Android e iOS) ou acesse o site oficial (https://www.google.com/search?q=serasa.com.br).

  2. Faça o login: Insira seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, o cadastro é rápido e gratuito.

  3. Confira as ofertas: Logo na tela inicial, clique na aba “Negociar Dívidas”. O sistema listará todas as pendências vinculadas ao seu nome que estão participando do feirão.

  4. Escolha as condições: Selecione a dívida que deseja pagar. Você poderá visualizar o valor original e o valor com o desconto aplicado.

  5. Feche o acordo: Escolha a forma de pagamento (PIX ou boleto) e a data de vencimento (à vista ou parcelado). Se escolher o PIX, copie o código e pague no aplicativo do seu banco.

⏳ Quanto tempo demora para o nome ficar limpo?

A ansiedade de ver o CPF regularizado é grande. O prazo para a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplência (como SPC e Serasa) depende exclusivamente da forma de pagamento escolhida no ato do acordo:

  • Pagamento via PIX: A baixa é praticamente imediata. Após a confirmação do banco, a empresa credora tem o prazo máximo de até 24 horas úteis para retirar a restrição.

  • Pagamento via Boleto Bancário: A compensação do boleto pode levar de 3 a 5 dias úteis. Somente após esse prazo a empresa fará a exclusão da dívida do sistema.

⚠️ Alerta de Segurança: Cuidado com golpes no WhatsApp

A Serasa alerta para o aumento de fraudes durante os feirões. Criminosos enviam mensagens falsas por SMS ou WhatsApp oferecendo “descontos milagrosos”. Lembre-se: a Serasa não envia propostas de negociação por WhatsApp sem que você tenha solicitado.

Nunca clique em links suspeitos recebidos por redes sociais. Gere seus acordos única e exclusivamente pelos canais oficiais (aplicativo da Serasa ou site oficial).

Por: Redação

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