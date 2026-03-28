Fenômeno extremo “El Niño Godzilla” pode causar secas e chuvas intensas

O cenário climático global para 2026 acaba de ganhar um componente preocupante. Cientistas e autoridades internacionais acenderam o sinal de alerta para o retorno do chamado “El Niño Godzilla”, uma versão extrema e muito mais agressiva do fenômeno tradicional. Novas análises indicam que os impactos desta vez podem ser mais intensos e rápidos do que o previsto, com potencial para desorganizar cadeias produtivas e regimes de chuva em todo o planeta.

Diferente do El Niño comum, o “Godzilla” se caracteriza por um aquecimento massivo e fora dos padrões das águas superficiais do Oceano Pacífico. Esse desequilíbrio interfere diretamente na circulação atmosférica, gerando efeitos extremos e opostos: enquanto algumas regiões devem enfrentar secas históricas e prolongadas, outras serão castigadas por tempestades e enchentes avassaladoras.

Impactos no Meio Ambiente e no Bolso

A preocupação dos especialistas vai além do termômetro. O fenômeno altera correntes oceânicas de forma severa, o que acelera transformações ambientais e aumenta a frequência de desastres naturais. Na economia, o risco é direto: a instabilidade climática tende a comprometer safras agrícolas globais, elevando os custos de produção e pressionando o preço dos alimentos nas prateleiras dos supermercados.

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Setores como o de energia — que depende do nível dos reservatórios e o de abastecimento de água também entram em zona de risco. Diante deste cenário, a cooperação internacional e o monitoramento constante tornaram-se ferramentas essenciais para tentar mitigar os danos às populações mais expostas.

Monitoramento da NASA

A NASA tem acompanhado de perto a evolução das manchas de calor no Pacífico e destaca que o “El Niño Godzilla” exige atenção redobrada pela sua capacidade de alterar padrões ambientais em uma velocidade recorde. Para o Brasil, e especialmente para estados da Amazônia como o Acre, o fenômeno costuma significar verões mais quentes e períodos de estiagem que desafiam o agronegócio e a navegação dos rios.