18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Ferros-velhos poderão ser fechados se venderem fios de cobre roubados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Geral

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ferros-velhos poderão ser fechados se venderem fios de cobre roubados
Lei foi aprovada pela Assembleia do Rio de Janeiro

Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil

Publicado em 18/03/2026 – 07:25

Rio de Janeiro

Brasília (DF), 18/03/2026 - Ferro velho. Foto: Carros antigos/Facebook
Brasília (DF), 18/03/2026 - Ferro velho. Foto: Carros antigos/Facebook

© Carros antigos/Facebook

Versão em áudio

Ferros-velhos no estado do Rio poderão ser interditados ou fechados, quando houver flagrante de comercialização de rolos e fios de cobre pertencentes a concessionárias de serviço público.

É o que determina o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nessa terça-feira (17).

A medida é de autoria original do deputado Cláudio Caiado (PSD). O texto seguirá para o governo do estado, que tem 15 dias para sancionar ou vetar a medida.

A interdição cautelar será pelo prazo de até 180 dias, quando houver flagrante, desde que comprovada a origem ilícita do material por meio de perícia da policial ou auto de reconhecimento da concessionária de serviço público.

O fechamento pode ocorrer em caso de reincidência, após o estabelecimento já ter sido interditado cautelarmente, garantido o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Agilidade no combate

A proposta permite a interdição cautelar mesmo sem a aplicação de multa, que deverá ser ratificada em até 30 dias. A medida complementa a lei, que estabeleceu medidas administrativas, como multas, para combater o roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas.

“Atualmente, a norma prevê sanções como multa e cancelamento da inscrição estadual, mas não impede que ferros-velhos clandestinos e estabelecimentos irregulares continuem operando. Com a interdição cautelar, será possível agir rapidamente para coibir essas práticas criminosas, sempre garantindo o direito à defesa e a revisão da medida pelo órgão competente”, explicou Caiado.

Relacionadas

Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Polícia Civil apreende 500 kg de cobre furtados de concessionárias

Edição:
Talita Cavalcante

Compartilhe essa notícia

Continuar lendo

Destaques EBC

Radioagência
PF e ANP fiscalizam alta abusiva nos preços dos combustíveis

Rádios
Secretário de Políticas Digitais da Secom é o convidado do Alô Alô Brasil

TV Brasil
Congresso Nacional promulga acordo entre Mercosul e União Europeia

Mais notícias

Logo da Agência Brasil

Direitos Humanos
Veja o que se sabe até agora sobre caso da PM morta em SP

qua, 18/03/2026 – 09:44

Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram

Geral
Polícia Civil prende PM Geraldo Leite indiciado por feminicídio

qua, 18/03/2026 – 09:09

Brasília (DF), 18/03/2026 - Prêmio Finep de Inovação celebra avanços do processo de regionalização dos recursos da agência. Foto: FILIPE ALCANTARA/MRE
Brasília (DF), 18/03/2026 - Prêmio Finep de Inovação celebra avanços do processo de regionalização dos recursos da agência. Foto: FILIPE ALCANTARA/MRE

Geral
Prêmio Finep de Inovação mostra avanços na regionalização dos recursos

qua, 18/03/2026 – 08:54

taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão

Esportes
Rádio Nacional transmite jogos da sétima rodada do Brasileirão

qua, 18/03/2026 – 08:48

Brasília (DF) 01/08/2025 - Militares do Batalhão da Guarda Presidencial fazem treinamento para a cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, enquanto acontece a abertura do ano judiciário no STF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasília (DF) 01/08/2025 - Militares do Batalhão da Guarda Presidencial fazem treinamento para a cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, enquanto acontece a abertura do ano judiciário no STF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Geral
Formação militar: fixadas vagas para negros, indígenas e quilombolas

qua, 18/03/2026 – 08:32

Ali Larijani 15/11/2024 REUTERS/Thaier Al-Sudani
Ali Larijani 15/11/2024 REUTERS/Thaier Al-Sudani

Internacional
Irã confirma morte de Ali Larijani, chefe de segurança do regime

qua, 18/03/2026 – 08:29

Ver mais
seta para baixo

Fonte: Agencia Brasil

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.