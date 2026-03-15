Festa para o Oscar tem concurso de sósias de Wagner Moura no Rio







Bem longe dos efeitos especiais dos estúdios cinematográficos de Hollywood, a noite do Oscar, neste domingo (15), no Rio de Janeiro, estendeu o tapete vermelho para sósias que disputam o troféu de maior semelhança com o ator baiano Wagner Moura. Ele é o primeiro brasileiro a concorrer à premiação internacional como melhor ator.

A cerimônia do Oscar 2026 será transmitida nesta noite, de Los Angeles, nos Estados Unidos, e mobiliza cinéfilos em todo o país.

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No Rio, o grupo Estação Net Rio pretende receber 2 mil pessoas para assistir à premiação gratuitamente nas salas de cinema de Botafogo, na zona sul. Antes disso, o espaço organiza um concurso de sósias, como forma de celebrar as indicações brasileiras ao Oscar.

Um dos concorrentes, Cássio Barcellos, de 23 anos, diz que decidiu concorrer apoiado por amigos, para quebrar um paradigma na família.

“Minha família toda é de artistas, meu pai é músico, minha mãe é escritora e minha irmã, confeiteira. Eu decidi fazer faculdade de economia”, conta. Com o prêmio, ele quer experimentar o mundo artístico.

Pedro Eduardo Farroco, estudante de arqueologia, de 21 anos, decidiu tentar a sorte no concurso, além de compor a torcida por Wagner Moura, no cinema Estação Net Rio.

“Eu tinha uma roupa parecida com a que ele usa no filme, não acho que sou tão galã, mas algumas pessoas falam que estamos parecidos e eu falei: ‘olha, vai ser divertido, vou participar’”, conta.









Cinéfilo, o ator Miguel de Oliveira Tavares, de 19 anos, revelou que Wagner Moura é um dos seus ídolos. Mesmo que a semelhança entre os dois não seja evidente, ele diz que participa do concurso como uma forma de homenagem.

“Wagner é um artista completíssimo, maravilhoso”, avaliou. Ele cita o seu filme preferido com o ator, Saneamento Básico, uma comédia lançada em 2007, com outros grandes atores, como Lázaro Ramos e Paulo José.

“É divertido se colocar no lugar de uma pessoa que você admira”, completou Miguel.

Disputa

Wagner Moura concorre como Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa é indicado em mais três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

O ator brasileiro disputa com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), além de Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Um dos organizadores do concurso de sósias, o cineasta e produtor Cavi Borges, conta que a intenção foi promover a interação entre os amantes do cinema nacional. Para ele, Moura tem poucas chances, mas o filme O Agente Secreto deve levar uma das estatuetas.

“Confio mais no Oscar de Filme Internacional, mas surpresas acontecem”, disse.

Para Borges, O Agente Secreto, assim como os demais filmes da mesma categoria, denunciam os perigos de regimes autoritários. “O filme do Kleber traz a ditadura e muitos críticos fazem um paralelo com os Estados Unidos de hoje”.

O Brasil também está representado na disputa da indústria cinematográfica pelo diretor Adolpho Veloso, na categoria de Melhor Fotografia pela produção norte-americana Sonhos de Trem.

A festa do cinema começa às 19h, horário de Brasília.