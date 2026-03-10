A Associação Acreana de Cinema (Asacine) abriu as inscrições para o V FestCine Mulher – Edição 2026, festival voltado à valorização da produção audiovisual realizada por mulheres no Acre. Cineastas interessadas podem inscrever seus trabalhos gratuitamente entre os dias 10 de março e 10 de abril de 2026, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela organização.

O festival será realizado em Rio Branco e tem como objetivo fortalecer o cinema produzido por mulheres, ampliar a visibilidade das narrativas amazônicas e incentivar a formação de novas realizadoras no estado. A iniciativa reúne produções dirigidas por mulheres acreanas ou residentes no Acre, criando espaço para exibição das obras e troca de experiências entre profissionais do audiovisual.

Cada realizadora poderá inscrever uma única obra inédita na categoria curta-metragem, desde que o filme não tenha sido exibido em edições anteriores do FestCine Mulher. Serão aceitas produções nos gêneros documentário, animação, ficção, suspense ou drama.

Inscrições para o V FestCine Mulher seguem abertas até 10 de abril e selecionam curtas-metragens dirigidos por mulheres acreanas/FOTO: Reprodução/FAC

As obras inscritas serão avaliadas por uma comissão de curadoria formada por profissionais do audiovisual. Entre os critérios considerados na seleção estão a relação das narrativas com a Amazônia, o protagonismo feminino nas histórias, a originalidade das produções, a qualidade técnica e o impacto social das obras.

Os curtas selecionados passarão a integrar a programação oficial do festival e serão exibidos ao público durante o evento. Como forma de incentivo à produção audiovisual feminina, cada cineasta selecionada receberá um prêmio de participação no valor de R$ 2 mil, mediante apresentação de nota de prestação de serviço.

Além das sessões de cinema, o FestCine Mulher também contará com oficinas, palestras e atividades formativas voltadas ao audiovisual, promovendo intercâmbio de conhecimentos entre realizadoras e contribuindo para a qualificação profissional no setor.

O festival também busca ampliar a diversidade no cinema produzido na região amazônica, incentivando especialmente a participação de mulheres negras, indígenas, ribeirinhas, extrativistas, periféricas, mulheres LGBTQIA+, mulheres com deficiência e outras identidades femininas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponibilizado pela organização do evento.

Link para inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdagmb25CwCMjToi0nhmpwApH6WSpfbpXljhtshrXqkCiEgkA/viewform