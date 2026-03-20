Atualmente confinado na casa do BBB 26 como um dos veteranos favoritos, Jonas Sulzbach (o eterno “Jonas 22”) sempre chamou atenção pelo porte físico e carisma.
No entanto, o que muitos fãs novos do reality não sabem é que, antes mesmo de entrar no BBB 12, o gaúcho já era adepto de confissões ousadas sobre sua vida íntima.
Em um resgate de uma entrevista clássica para a extinta revista Nova, logo após ser coroado Mister Brasil 2010, Jonas participou da seção “Gato Sem Vergonha” e revelou um fetiche que envolve adrenalina e exibicionismo.
Prazer no Risco
Na época, Jonas estrelou um ensaio sensual e não fugiu das perguntas picantes sobre suas preferências entre quatro paredes. Questionado sobre o que o deixava mais animado, ele foi direto:
“Gosto de fazer sexo perto da janela, correndo o risco de ser visto. Me excita”, afirmou o modelo na ocasião.
O detalhe curioso é que, naquele mesmo concurso de Mister Brasil, Jonas superou outro rosto conhecido do público: Rodrigão (do BBB 11), que terminou a competição em terceiro lugar.
Trajetória no Reality
Após conquistar o terceiro lugar no BBB 12 (edição vencida por Fael Cordeiro), Jonas construiu uma carreira sólida como influenciador fitness. Em 2026, ele retornou ao programa na dinâmica de veteranos, onde sua popularidade continua alta, apesar de polêmicas recentes envolvendo outros participantes como Juliano Floss.
Recentemente, inclusive, o nome de Jonas voltou a viralizar após um momento de descuido durante o banho no BBB 26 ganhar as redes sociais, provando que o apelido “Jonas 22” ainda assombra (ou diverte) o imaginário do público.