24/03/2026
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FGB pede devolução de troféus de blocos após novo resultado

Unidos do Fuxico é confirmado campeão do Carnaval 2026 e cerimônia oficial depende da entrega das premiações

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Após apuração, foi constatado que um dos blocos manteve carro alegórico na pista por tempo superior ao limite de tolerância previsto no item 6.5 do edital. — Foto: ContilNet

Após as mudanças do resultado no concurso do Carnaval de Rua 2025, a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) convocou, nesta terça-feira (24), os blocos carnavalescos para a devolução dos troféus entregues anteriormente.

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A medida faz parte dos trâmites necessários para a realização da nova cerimônia oficial de premiação, que irá reconhecer o resultado atualizado do concurso.

O problema iniciou com o julgamento artístico feito pelos jurados, que inicialmente havia sido mantido, sem identificação de erro material ou ilegalidade. No entanto, foi constatado que um dos blocos – o 6 é D+, que ganhou a disputa – manteve carro alegórico na pista por tempo superior ao limite de tolerância previsto no item 6.5 do edital.  A regra estabelece perda de um ponto a cada cinco minutos excedentes. Com a aplicação da penalidade progressiva, houve ajuste na nota do quesito correspondente e, consequentemente, mudança na classificação geral do concurso, de modo que o Unidos do Fuxico, que estava em segundo lugar, sobe na categoria.

Com a mudança, Unidos do Fuxico deve ser declarado o campeão —. Foto: Juan Diaz/ ContilNet

Conforme comunicado assinado pelo presidente da FGB, Klowsbey Viegas, os representantes devem entregar os troféus até o dia 30 de março de 2026, na sede administrativa da fundação, localizada na Rua Goldwasser Santos, nº 111, das 7 horas às 14 horas.

A devolução é considerada etapa obrigatória tanto para a organização da cerimônia quanto para o andamento dos procedimentos administrativos que garantem o pagamento das premiações aos vencedores.

A mudança no resultado ocorreu após a análise de recurso que identificou irregularidade por parte do bloco 6 É Demais, relacionada ao tempo excedente de permanência de um carro alegórico na pista. Com a penalidade aplicada, houve recontagem das notas, consolidando o Unidos do Fuxico como campeão.

Segundo a FGB, o cumprimento do prazo é essencial para assegurar a conclusão do processo e a liberação dos valores devidos aos blocos premiados.

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