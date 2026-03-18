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FIA mantém cancelamento de GP no Oriente Médio mesmo com tentativa saudita de blindar circuito

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FIA mantém cancelamento de GP no Oriente Médio mesmo com tentativa saudita de blindar circuito

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Proposta com sistema antimísseis para Jeddah não alterou decisão da entidade, que prioriza segurança após ataques na região

Guilherme Silva

18/03/2026 às 16:26

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FIA mantém cancelamento de GP no Oriente Médio mesmo com tentativa saudita de blindar circuito

Fórmula 1 (Reprodução)

          A Federação Internacional de Automobilismo decidiu manter o cancelamento das etapas da Fórmula 1 previstas para abril no Bahrein e na Arábia Saudita, mesmo após uma tentativa direta de reverter o cenário por parte dos organizadores sauditas. A proposta incluía a implementação de um sistema de defesa antimísseis para proteger o circuito de Jeddah, em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

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          A iniciativa foi apresentada como alternativa para garantir a realização da prova, prevista entre os dias 17 e 19 de abril, mas não foi suficiente para alterar o entendimento da entidade. A avaliação considerou o contexto de instabilidade crescente na região e os riscos associados à realização de eventos de grande porte.

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          Abrir em tela cheiaReprodução/X: @McLarenF1 Saiba como ficam os pelotões da Fórmula 1 para o GP da AustráliaReprodução/X: @McLarenF1Imagem: Fórmula Indy/ reprodução Instagram Imagem: Fórmula Indy/ reprodução InstagramReprodução/x: @stakef1team_ks Nico Hülkenberg na Fórmula 1Reprodução/x: @stakef1team_ks

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          O posicionamento oficial foi detalhado pelo presidente da federação, Mohammed Ben Sulayem, ao justificar a decisão adotada após análise interna: “A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.”

          Desde o início do conflito, tanto o Bahrein quanto a Arábia Saudita registraram episódios recorrentes de ataques, o que ampliou o nível de alerta das autoridades esportivas e impactou diretamente o calendário da categoria. A indefinição sobre a segurança, aliada ao risco logístico e operacional, foi determinante para a manutenção do cancelamento.

          A Fórmula 1 já havia enfrentado situação semelhante em 2022, também em Jeddah, quando uma instalação da petrolífera Aramco foi atingida durante o fim de semana do Grande Prêmio. Na ocasião, apesar das discussões sobre uma possível interrupção, a corrida foi mantida por já estar em andamento. Desta vez, com maior antecedência e diante de um cenário considerado mais sensível, a entidade optou por não realizar as etapas.

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          Fonte: Portal Leo Dias

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