FIA mantém cancelamento de GP no Oriente Médio mesmo com tentativa saudita de blindar circuito

Proposta com sistema antimísseis para Jeddah não alterou decisão da entidade, que prioriza segurança após ataques na região

Guilherme Silva

18/03/2026 às 16:26

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Fórmula 1 (Reprodução)

A Federação Internacional de Automobilismo decidiu manter o cancelamento das etapas da Fórmula 1 previstas para abril no Bahrein e na Arábia Saudita, mesmo após uma tentativa direta de reverter o cenário por parte dos organizadores sauditas. A proposta incluía a implementação de um sistema de defesa antimísseis para proteger o circuito de Jeddah, em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

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A iniciativa foi apresentada como alternativa para garantir a realização da prova, prevista entre os dias 17 e 19 de abril, mas não foi suficiente para alterar o entendimento da entidade. A avaliação considerou o contexto de instabilidade crescente na região e os riscos associados à realização de eventos de grande porte.

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Abrir em tela cheia Saiba como ficam os pelotões da Fórmula 1 para o GP da AustráliaReprodução/X: @McLarenF1 Imagem: Fórmula Indy/ reprodução Instagram Nico Hülkenberg na Fórmula 1Reprodução/x: @stakef1team_ks

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O posicionamento oficial foi detalhado pelo presidente da federação, Mohammed Ben Sulayem, ao justificar a decisão adotada após análise interna: “A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.”

Desde o início do conflito, tanto o Bahrein quanto a Arábia Saudita registraram episódios recorrentes de ataques, o que ampliou o nível de alerta das autoridades esportivas e impactou diretamente o calendário da categoria. A indefinição sobre a segurança, aliada ao risco logístico e operacional, foi determinante para a manutenção do cancelamento.

A Fórmula 1 já havia enfrentado situação semelhante em 2022, também em Jeddah, quando uma instalação da petrolífera Aramco foi atingida durante o fim de semana do Grande Prêmio. Na ocasião, apesar das discussões sobre uma possível interrupção, a corrida foi mantida por já estar em andamento. Desta vez, com maior antecedência e diante de um cenário considerado mais sensível, a entidade optou por não realizar as etapas.

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Fonte: Portal Leo Dias