Fiação pega fogo e assusta moradores e motoristas na Estrada da Floresta, em Rio Branco

Motoristas que passavam pela Estrada da Floresta, em Rio Branco, registraram um princípio de incêndio na fiação elétrica na noite desta quinta-feira (12). As chamas foram vistas em cabos de energia presos a um poste às margens da via.

Imagens gravadas por populares mostram a fiação em chamas e parte dos cabos aparentemente rompidos. O fogo chamou atenção de quem trafegava pela região e gerou preocupação entre moradores e condutores que passavam pelo local.

Apesar do risco, o trânsito seguia normal até o momento do registro. Motoristas continuavam circulando pela via enquanto as chamas permaneciam na rede elétrica.

Segundo testemunhas que estavam no local, até o momento do registro não havia presença do Corpo de Bombeiros nem de equipes da Energisa para realizar o atendimento da ocorrência.