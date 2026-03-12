12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

Fiação pega fogo e assusta moradores e motoristas na Estrada da Floresta, em Rio Branco

Cabos elétricos ficaram em chamas após possível rompimento da rede

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Fiação pega fogo e assusta moradores e motoristas
Fiação pega fogo e assusta moradores e motoristas/Foto: Reprodução

Motoristas que passavam pela Estrada da Floresta, em Rio Branco, registraram um princípio de incêndio na fiação elétrica na noite desta quinta-feira (12). As chamas foram vistas em cabos de energia presos a um poste às margens da via.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Imagens gravadas por populares mostram a fiação em chamas e parte dos cabos aparentemente rompidos. O fogo chamou atenção de quem trafegava pela região e gerou preocupação entre moradores e condutores que passavam pelo local.

LEIA TAMBÉM: Lei no Acre impede condenados por maus-tratos a animais de ocupar cargos públicos

Apesar do risco, o trânsito seguia normal até o momento do registro. Motoristas continuavam circulando pela via enquanto as chamas permaneciam na rede elétrica.

Segundo testemunhas que estavam no local, até o momento do registro não havia presença do Corpo de Bombeiros nem de equipes da Energisa para realizar o atendimento da ocorrência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.