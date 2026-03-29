29/03/2026
ContilPop
“Escolha consciente”: Anthony Mafra relata rupturas familiares ao apoiar o pai
Ana Castela e Luan Pereira viralizam com novo vídeo de humor
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Homem que viralizou cantando como Zé Ramalho começa a gravar em estúdio
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda

Fiéis participam de procissão de Domingo de Ramos em cidade do Acre

Organizado pela Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, o ato religioso reuniu dezenas de fiéis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Celebração simboliza um dos momentos mais significativos do calendário cristão. — Foto: Reprodução

A manhã deste domingo (29) foi marcada por demonstrações de fé e tradição em Sena Madureira, com a realização da procissão de Domingo de Ramos, que dá início às celebrações da Semana Santa no município.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Organizado pela Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, o ato religioso reuniu dezenas de fiéis, que se concentraram no Lar dos Idosos antes de seguirem em caminhada pelas ruas da cidade. O percurso incluiu passagem pela rua Quintino Bocaiuva, com uma parada em frente ao hospital, até a chegada à igreja matriz, onde teve continuidade a programação litúrgica.

LEIA TAMBÉM: Acidente com carreta bi-trem na BR-364 causa transtornos no Acre; saiba mais

A celebração simboliza um dos momentos mais significativos do calendário cristão, relembrando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, quando foi acolhido pela população com ramos, em sinal de respeito e reconhecimento.

A programação segue ao longo da semana com missas, procissões e momentos de reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ainda neste domingo, está prevista uma missa às 19h15 na igreja matriz, dando sequência às atividades religiosas que antecedem a Páscoa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.