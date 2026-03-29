Fiéis participam de procissão de Domingo de Ramos em cidade do Acre

A manhã deste domingo (29) foi marcada por demonstrações de fé e tradição em Sena Madureira, com a realização da procissão de Domingo de Ramos, que dá início às celebrações da Semana Santa no município.

Organizado pela Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, o ato religioso reuniu dezenas de fiéis, que se concentraram no Lar dos Idosos antes de seguirem em caminhada pelas ruas da cidade. O percurso incluiu passagem pela rua Quintino Bocaiuva, com uma parada em frente ao hospital, até a chegada à igreja matriz, onde teve continuidade a programação litúrgica.

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A celebração simboliza um dos momentos mais significativos do calendário cristão, relembrando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, quando foi acolhido pela população com ramos, em sinal de respeito e reconhecimento.

A programação segue ao longo da semana com missas, procissões e momentos de reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ainda neste domingo, está prevista uma missa às 19h15 na igreja matriz, dando sequência às atividades religiosas que antecedem a Páscoa.