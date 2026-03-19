FII é notificado de saída de locatária que representa 33% da receita do portfólio

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O fundo imobiliário NEWL11 (Newport Logística) informou ao mercado que foi notificado pela Brinox Metalúrgica, uma de suas locatárias, sobre a intenção de desocupação integral de um galpão localizado em Caxias do Sul (RS).

A empresa é atualmente a única inquilina do ativo, denominado NewLOG Caxias do Sul, e comunicou que cumprirá o prazo de aviso prévio previsto em contrato, de 18 meses, antes da devolução do imóvel.

Apesar da saída, o fundo destacou que não deve haver impacto imediato nos rendimentos. Isso porque o contrato de locação prevê o pagamento de multa compensatória em caso de rescisão antecipada.

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De acordo com as condições contratuais, a penalidade pode variar entre 6 e 12 vezes o valor do aluguel, a depender do estágio do contrato no momento da rescisão.

Atualmente, o imóvel gera cerca de R$ 1,07 milhão por mês ao fundo, valor que continuará sendo corrigido pelo IPCA durante o período de aviso prévio.

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FII possui estratégia de reposicionamento

Segundo a gestão do NEWL11, a estrutura contratual garante previsibilidade de receita no curto prazo, reduzindo os impactos da saída da locatária.

Além disso, o fundo já trabalha em um plano estratégico para o ativo, que possui aproximadamente 79,6 mil metros quadrados de área de terreno, com foco na geração de valor.

A proposta envolve a transformação do imóvel em um ativo de renda urbana, buscando aumentar o NOI (resultado operacional) e potencialmente elevar o valor de mercado do empreendimento.

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No portfólio do NEWL11, além do ativo em Caxias do Sul, há ainda um empreendimento logístico em Goiânia, que conta com três locatárias e responde por cerca de 67,3% da receita contratada.

Fonte: InfoMoney