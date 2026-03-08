Filha de Elon Musk chama atenção com poses e looks ousados na Paris Fashion Week

A jovem Vivian Jenna Wilson, filha do bilionário Elon Musk, chamou atenção ao chegar à Paris Fashion Week, um dos eventos mais importantes do mundo da moda.

Com looks ousados e poses irreverentes, Vivian fez caras e bocas para fotógrafos ao desembarcar no evento, rapidamente atraindo os flashes e repercutindo nas redes sociais.

A presença da jovem no evento movimentou comentários entre fãs de moda e internautas, que destacaram sua postura confiante e o estilo marcante durante a chegada ao local.

Vivian Jenna Wilson também costuma aparecer na mídia por conta da relação pública conturbada com o pai, o empresário Elon Musk, fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX.

Apesar disso, a jovem tem buscado construir sua própria identidade e trajetória, mantendo certa distância da exposição ligada ao sobrenome da família.

Mesmo aparecendo com pouca frequência em grandes eventos, sempre que surge em público Vivian acaba se tornando assunto dentro e fora da internet, especialmente em ocasiões de grande visibilidade como a Paris Fashion Week.