08/03/2026
ContilPop
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar

Filha de Elon Musk chama atenção com poses e looks ousados na Paris Fashion Week

Vivian Jenna Wilson atraiu olhares ao chegar ao evento e virou assunto nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Filha de Elon Musk chama atenção com poses e looks ousados na Paris Fashion Week
Jovem que tem relação pública conturbada com o pai ganhou destaque no mundo da moda/ Foto: Instagram

A jovem Vivian Jenna Wilson, filha do bilionário Elon Musk, chamou atenção ao chegar à Paris Fashion Week, um dos eventos mais importantes do mundo da moda.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com looks ousados e poses irreverentes, Vivian fez caras e bocas para fotógrafos ao desembarcar no evento, rapidamente atraindo os flashes e repercutindo nas redes sociais.

Filha de Elon Musk chama atenção com poses e looks ousados na Paris Fashion Week

Filha de Elon Musk chama atenção com poses e looks ousados/ Foto: Instagram

A presença da jovem no evento movimentou comentários entre fãs de moda e internautas, que destacaram sua postura confiante e o estilo marcante durante a chegada ao local.

Vivian Jenna Wilson também costuma aparecer na mídia por conta da relação pública conturbada com o pai, o empresário Elon Musk, fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX.

Apesar disso, a jovem tem buscado construir sua própria identidade e trajetória, mantendo certa distância da exposição ligada ao sobrenome da família.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Mesmo aparecendo com pouca frequência em grandes eventos, sempre que surge em público Vivian acaba se tornando assunto dentro e fora da internet, especialmente em ocasiões de grande visibilidade como a Paris Fashion Week.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.