Filho de Tião Viana faz dancinha nas redes sociais para falar sobre jovens na política

08/03/2026
ContilPop
Filho de Tião Viana, Virgílio Viana fez dancinha na internet
Filho de Tião Viana, Virgílio Viana fez dancinha na internet/Foto: Reprodução

O filho do ex-governador Tião Viana, Virgílio Viana, entrou na *trend* de dancinhas da internet e postou um novo vídeo em seu perfil do Instagram, neste sábado (7).

Virgílio, que é pré-candidato a deputado federal pelo PV, fez uma dancinha para falar sobre o interesse dos jovens por política.

“Entrei na *trend* para falar de um assunto importante: será que o jovem do Acre se interessa por política? Muita gente repete por aí que jovem não liga para política. Mas a verdade é que política está em tudo: no acesso à educação, nas oportunidades de trabalho, na cidade onde escolhemos viver e construir a vida. Falar de política é participar das decisões que moldam o seu futuro”, escreveu o rapaz na legenda.

LEIA TAMBÉM: Aos 24 anos, filho de Tião Viana escolhe o PV para disputar vaga na Câmara Federal

Por fim, Virgílio alertou para a importância de tirar o título de eleitor.

“Se você ainda não tirou seu título de eleitor, o prazo vai até 6 de maio. O primeiro passo para construir seu futuro. O Acre precisa estar em movimento. E a juventude precisa caminhar junto.”

VEJA O VÍDEO:

