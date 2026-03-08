Filhos realizam sonho antigo e levam mãe acreana para ver o mar pela primeira vez; veja vídeo

Um gesto de amor entre mãe e filhos emocionou internautas nas redes sociais. A acreana Aldirene Moura realizou um sonho antigo ao conhecer o mar pela primeira vez, graças a uma surpresa preparada pelos filhos Laís Moura e Sandro Passos Júnior.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, mostrando Aldirene caminhando em direção à praia e observando o mar pela primeira vez. A cena rapidamente repercutiu e tocou quem acompanhou a publicação.

A viagem foi idealizada pelos dois filhos como forma de retribuir o carinho e os ensinamentos recebidos ao longo da vida. Embora tenha participado da realização do sonho, Sandro Passos Júnior não pôde estar presente na viagem por causa do trabalho, mas também contribuiu para tornar o momento possível.

Para Laís, proporcionar essa experiência para a mãe sempre foi um desejo antigo. Aldirene sempre foi inspiração e porto seguro durante sua trajetória de vida.

“Te ver realizando sonhos são sonhos meus realizados também. Não existem palavras que descrevam o sentimento desse momento. É inexplicável”, escreveu a filha ao compartilhar o vídeo.

A publicação também expressa o desejo de continuar vivendo momentos especiais ao lado da mãe. “Que Deus me permita viver e poder te proporcionar junto ao meu irmão muito mais realizações como essa”, declarou.

O gesto ganhou ainda mais significado por ocorrer próximo ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Neste ano, Aldirene vive a data de uma forma diferente: à beira-mar, celebrando o retorno do amor e da dedicação que sempre ofereceu aos filhos ao longo da vida.

Nas redes sociais, o vídeo gerou uma série de comentários emocionados de pessoas que acompanharam a história.

“Chorei! Você merece, Aldirene. Você é uma mulher incrível”, escreveu uma internauta.

Outros seguidores também destacaram a emoção do momento. “Que linda. Parabéns. Eu sei o quanto isso nos deixa felizes como filhas. Que você possa proporcionar muito mais para sua mãe e para seu filho”, comentou outra pessoa.

“Voa mãezinha, te amo”, escreveu uma seguidora. “Muito parabéns”, disse outra.

Também houve quem destacasse a simplicidade e a grandeza do gesto. “Fico muito feliz em ver minha amiga realizando esse sonho. Algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso. Me emocionei junto com você”, comentou uma pessoa.

“É tão bom ver sonhos sendo realizados”, escreveu outra internauta. “Que coisa maravilhosa. Me emocionei daqui com sua alegria”, disse mais uma.

Mais do que uma viagem, o momento simboliza a força dos laços familiares e a gratidão de filhos que decidiram transformar um sonho antigo da mãe em realidade. Para Aldirene, o encontro com o mar se tornou também um retrato do amor construído dentro de casa e do reconhecimento pela criação dedicada que ofereceu aos filhos.

Ao relembrar o momento, Aldirene disse que a experiência foi marcada por muita emoção e gratidão aos filhos. “Eu não estou nem aguentando falar, porque já estou chorando de novo. Foi uma experiência maravilhosa, fiquei muito feliz. Fiquei triste porque meu filho não pôde estar junto, mas foi algo surreal. Nunca vou esquecer aquela imagem linda, linda, linda. Eu agradeço muito aos filhos que Deus me deu pela oportunidade que eles me proporcionaram. Acho que pelo vídeo dá para ver a minha reação, o quanto fiquei emocionada e feliz. Eu simplesmente amei tudo. Foi uma experiência que nunca mais vou esquecer”, finalizou.