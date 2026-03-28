Filhos se despedem da mãe com câncer terminal em ensaio que emociona

Um ensaio fotográfico publicado no perfil “Fotógrafo em Maceió e Milagres” tem emocionado internautas e já ultrapassa 24 mil curtidas nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que filhos se despedem da mãe, diagnosticada com câncer terminal, durante uma viagem planejada para reunir toda a família.

Segundo o relato da fotógrafa responsável, o ensaio foi idealizado após o pedido de uma das filhas, que buscava registrar um último momento especial ao lado da mãe. A viagem ocorreu após liberação médica, em meio a um quadro de saúde delicado.

A família saiu de Rondônia e percorreu mais de 4 mil quilômetros até Alagoas. O destino foi Maceió, cidade que já fazia parte da história da matriarca e que serviu de cenário para as fotos na praia.

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Durante o ensaio, a mãe participou dos registros mesmo sob efeito de medicação. Ao lado do marido, filhos, genros e netos, protagonizou cenas marcadas por abraços longos e despedidas silenciosas.

Além disso, a entrega das imagens foi feita com urgência, devido ao agravamento do estado de saúde. A família conseguiu receber o material ainda em vida.

Dias depois, a mãe morreu. A publicação repercutiu nas redes sociais e sensibilizou milhares de pessoas, sobretudo pela mensagem sobre a importância de preservar memórias em família.

Assim, o ensaio ganhou destaque ao eternizar o último encontro entre mãe e filhos, transformando a despedida em um registro permanente de afeto.