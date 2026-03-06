07/03/2026
ContilPop
Filipe Luís poderá comentar a Copa do Mundo na Globo

Escrito por Portal Leo Dias
Não tem nada assinado ainda, mas há um desejo muito grande da Globo em contar com Filipe Luís no seu time de comentaristas na Copa do Mundo.

Está tudo muito no começo e sem ao menos algo mais delineado, mesmo porque o ex-lateral e agora treinador, acaba de deixar o Flamengo e ainda nem teve tempo de traçar os seus próximos passos.

Já existe, no entanto, uma conversa inicial e a manifestação desse desejo.

Com passagem marcante por clubes como Atlético de Madrid e Flamengo, além de longa trajetória na seleção brasileira, Filipe Luís é reconhecido como alguém que tem uma leitura e análise de jogo das mais apuradas.

Na Globo, internamente, entende-se que a presença de um nome com esta experiência poderá agregar informação e uma visão bem atualizada de tudo.

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

