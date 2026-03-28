28/03/2026
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Filme vencedor do Oscar 2026 será exibido em sessão gratuita em Rio Branco

Cineclube Opiniões apresenta Valor Sentimental na Filmoteca Acreana com bate-papo após a exibição

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Valor Sentimental venceu o Oscar 2026. — Foto: Reprodução

Uma noite de cinema premiado e conversa promete movimentar a cena cultural de Rio Branco neste sábado (28). O filme Valor Sentimental, vencedor do Oscar 2026 de melhor filme internacional, será exibido gratuitamente em uma sessão especial aberta ao público.

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A exibição faz parte da programação do Cineclube Opiniões, que convida os espectadores não apenas a assistir, mas também a participar de um bate-papo após o filme, criando um espaço de troca de ideias e reflexões.

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A sessão acontece na Filmoteca Acreana, a partir das 18h, reunindo amantes do cinema e curiosos interessados em conhecer a produção premiada internacionalmente.

A proposta do evento é unir cultura e diálogo, transformando a experiência de assistir ao filme em um momento coletivo de discussão sobre temas, linguagem e impactos da obra.

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