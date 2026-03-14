14/03/2026
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Filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morre aos 96 anos neste sábado

Pensador foi um dos principais nomes da filosofia contemporânea e referência no debate público

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Filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morre aos 96 anos neste sábado
Filósofo Jürgen Habermas morre aos 96 anos/ Foto: Reprodução

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morreu neste sábado (14), aos 96 anos. A informação foi confirmada pela editora Suhrkamp. O pensador faleceu em sua residência em Starnberg, nos arredores de Munique, na Alemanha.

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Considerado um dos principais intelectuais da filosofia contemporânea, Habermas teve forte influência nas áreas de teoria social, filosofia política e comunicação. Ao longo da carreira, tornou-se referência internacional em debates sobre democracia, esfera pública e participação cidadã.

Filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morre aos 96 anos neste sábado

Filósofo Jürgen Habermas morre aos 96 anos/ Foto: Reprodução

Durante sua trajetória acadêmica, o pensador recebeu diversos doutorados honoris causa e prêmios internacionais. Entre eles estão o Prêmio da Paz da Indústria Livreira Alemã, concedido em 2001, e o Prêmio Kyoto, recebido em 2004.

Habermas faleceu em 14 de março de 2026, deixando um legado intelectual que influenciou gerações de pesquisadores e debates acadêmicos em diferentes partes do mundo.

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