Filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morre aos 96 anos neste sábado

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morreu neste sábado (14), aos 96 anos. A informação foi confirmada pela editora Suhrkamp. O pensador faleceu em sua residência em Starnberg, nos arredores de Munique, na Alemanha.

Considerado um dos principais intelectuais da filosofia contemporânea, Habermas teve forte influência nas áreas de teoria social, filosofia política e comunicação. Ao longo da carreira, tornou-se referência internacional em debates sobre democracia, esfera pública e participação cidadã.

Durante sua trajetória acadêmica, o pensador recebeu diversos doutorados honoris causa e prêmios internacionais. Entre eles estão o Prêmio da Paz da Indústria Livreira Alemã, concedido em 2001, e o Prêmio Kyoto, recebido em 2004.

Habermas faleceu em 14 de março de 2026, deixando um legado intelectual que influenciou gerações de pesquisadores e debates acadêmicos em diferentes partes do mundo.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo