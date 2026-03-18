Fim da aliança? Milena confronta Ana Paula após troca de cama e desabafa: “Criando uma barreira”
Chateada com o afastamento, a sister comparou a atitude da veterana com uma crise conjugal e confessou que já estava acostumada a dormir ao lado da aliada
Henrique Carlos
18/03/2026 às 11:00
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Milena e Ana Paula Renault (Reprodução / Globo)
O clima parece estar azedando de vez entre as aliadas no “BBB26” e gerou muitas dúvidas entre o público nas redes sociais. Na madrugada desta quarta-feira (18/3), Milena não escondeu a chateação com as recentes atitudes de Ana Paula Renault dentro do Quarto Sonho da Eternidade e fez um desabafo.
Conversando com Samira, a recreadora infantil desabafou sobre o afastamento repentino da jornalista logo após a última formação do Paredão, o que instaurou um verdadeiro climão. O estopim para a crise na amizade foi uma atitude bastante simbólica no jogo: a troca de camas.
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Abrir em tela cheia Milena no BBB26Reprodução / Globo Ana Paula Renault falando que iria dormir no Castigo do MonstroReprodução TV Globo Ana Paula Renault defende estratégia e possível indicação de Jonas ao ParedãoReprodução: Globoplay
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Magoada, a jovem comparou a situação a uma ruptura amorosa. “Não que ela seja obrigada, mas um casal quando briga e está para separar, a primeira coisa que faz é o quê? Troca de cama”, disparou a sister. Ela reclamou que a veterana simplesmente mudou de lugar e levou todos os seus pertences sem dar nenhuma explicação.
Em sua visão, esse foi um sinal de que Ana Paula está “criando uma barreira” na relação das duas. Tentando entender o que motivou a atitude drástica da parceira que está ao seu lado desde o primeiro dia de programa, Milena revelou um possível mal-entendido.
A recreadora explicou que apenas havia sugerido que a jornalista guardasse suas coisas em um baú diferente para facilitar a organização do quarto, mas que jamais cogitou que ela fosse dormir fora. Sentindo o peso da distância, a participante lamentou a quebra da rotina: “Já me acostumei com ela dormindo do meu lado”.
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Fonte: Portal Leo Dias