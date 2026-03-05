fim-da-linha-para-boto:-presidente-do-flamengo-decide-demitir-diretor

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já decidiu pela demissão de José Boto, diretor de futebol do clube. Após a condução da demissão de Filipe Luís desagradar internamente e a relação distante com o elenco profissional de jogadores vir à tona, a situação do nome forte do futebol rubro-negro ficou insustentável.

Segundo o Ge.globo, o Flamengo monitora o mercado e sondou a situação de Fábio Luciano, ex-zagueiro do clube e atual comentarista da ESPN. Outro nome também em pauta é de Edu Gaspar, ex-coordenador técnico da Seleção Brasileira e do Arsenal, que está de saída do Nottingham Forest.

O Flamengo ainda debate se irá contratar apenas um nome ou dois: um para lidar com o mercado e outro com o elenco. Em um molde com duas contratações, Gaspar e Fábio Luciano se adequariam a este modelo.