Fim do isolamento: comunidades rurais no Acre passarão a contar com internet via satélite

Moradores de comunidades rurais da região do Valparaíso, em Cruzeiro do Sul, devem receber nos próximos dias acesso à internet via satélite. A iniciativa é do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e pretende ampliar a conectividade em áreas isoladas do Vale do Juruá.

Ao todo, 11 comunidades serão atendidas com a instalação do serviço, que busca facilitar o acesso a informações, educação e serviços de saúde para moradores que vivem distantes da zona urbana.

A chegada da internet permitirá que estudantes das comunidades acompanhem atividades escolares e cursos na modalidade de ensino a distância, sem a necessidade de deslocamento até a cidade.

Além da educação, a conectividade também deve possibilitar atendimentos de saúde por meio da telemedicina, ampliando o acesso a serviços que antes exigiam viagens longas até unidades médicas.

O projeto também prevê a expansão da internet para outras localidades da região, como comunidades situadas no Ramal dos Moura. Equipes técnicas estão realizando visitas e levantamentos para viabilizar a instalação.

A expectativa é que, até o fim de março, o serviço esteja disponível em todas as comunidades contempladas, incluindo a localidade conhecida como Continuação. O objetivo é reduzir o isolamento dessas regiões e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.