Final de semana deve ser marcado por calor e chuvas passageiras no Acre, diz Friale

O final de semana dos dias 7 e 8 de março será marcado por calor abafado, com sol, nuvens e chuvas, em geral, que devem ser passageiras e pontuais. É o que diz o pesquisador Davi Friale, em publicação no site O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, não há tendência à ocorrência generalizada de chuvas intensas e ventos fortes. “No aspecto meteorológico geral, as chuvas ficam abaixo da média, podendo, de forma isolada e passageira, chover forte num ou noutro ponto isolado de qualquer município do estado”, disse.

As temperaturas máximas, durante a tarde, devem oscilar entre 30 e 33ºC, mas em alguns pontos, poderão atingir 34ºC e, em outros espaços, onde houver muitas nuvens durante o dia, ficar abaixo de 30ºC.

Segundo Friale, não há nenhuma possibilidade de chegada ao Acre de ondas de frio polar nos próximos 15 dias.

“Quanto aos níveis dos principais rios do estado, estarão abaixo da cota de alerta, com pequenas oscilações, ora subindo um pouco, ora baixando, não sendo, portanto, motivo para preocupações”, escreveu.

Na próxima semana, entre segunda-feira, dia 9, e terça-feira, dia 10, poderão ocorrer chuvas um pouco mais intensas.