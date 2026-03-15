16/03/2026
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Finalíssima entre Argentina e Espanha é cancelada após impasse causado por conflito no Oriente Médio

Partida que reuniria campeões da Europa e da América do Sul estava prevista para este mês

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Finalíssima entre Argentina e Espanha é cancelada após impasse causado por conflito no Oriente Médio
Finalíssima entre Argentina e Espanha é cancelada/ Foto: Reprodução

A partida da Finalíssima entre as seleções da Argentina national football team e da Spain national football team foi cancelada após dificuldades para manter a realização do confronto diante da escalada do conflito no Oriente Médio. O jogo estava inicialmente programado para acontecer no dia 27 deste mês.

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A informação foi confirmada neste domingo (15) pela UEFA. Segundo a entidade europeia, foram feitas tentativas de encontrar novas datas e locais para o duelo em diálogo com a Asociación del Fútbol Argentino, mas as negociações não avançaram.

O confronto seria realizado no Qatar e reuniria os campeões da UEFA  e da Copa América, repetindo o formato que coloca frente a frente os vencedores das principais competições continentais de seleções.

Em nota, a UEFA lamentou a impossibilidade de manter o jogo no calendário.

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“É uma fonte de grande desapontamento para a UEFA e para os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham negado às equipes a oportunidade de competir por este prêmio no Catar”, afirmou a entidade.

Os organizadores destacaram ainda que o encontro entre as duas seleções tinha como objetivo celebrar o alto nível do futebol internacional ao reunir campeões da Europa e da América do Sul em uma única partida especial. Até o momento, não há confirmação sobre uma nova data para a realização do confronto.

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