A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) realizam, nesta terça-feira (03), em Rio Branco, mais uma etapa do programa ‘Finep pelo Brasil’. A iniciativa aproxima do ecossistema de inovação do Norte instrumentos de financiamento, como crédito e recursos não reembolsáveis (subvenção econômica), com o objetivo de ampliar e simplificar o acesso de empresas de todos os portes e setores, cooperativas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) às linhas de apoio oferecidas pela Finep.

Trata-se de uma série com mais de 100 encontros itinerantes que percorrerá as principais capitais e cidades do interior em todas as regiões do país. Para Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, Diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep, o Finep pelo Brasil é uma oportunidade para aproximar empresas e instituições de pesquisa dos instrumentos públicos de apoio à inovação em Rio Branco e em todo o Acre. “Para o Acre, esta iniciativa tem o potencial de converter a biodiversidade da região em ativos de alto valor agregado, fortalecendo a soberania nacional e a matriz econômica regional por meio da inovação. Queremos dialogar, esclarecer dúvidas e construir soluções que impulsionem o desenvolvimento tecnológico, especialmente em áreas estratégicas como saúde, agro, energia e sustentabilidade, buscando o fomento da região adequado à realidade local,” comenta Aragão.

O diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep, Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, durante agenda do programa Finep pelo Brasil em Rio Branco/Foto: AscomAragão participará do evento na Fecomercio na capital do Acre, que contará com a presença da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos. “Mais do que promover um encontro, nós estamos consolidando uma agenda baseada em cooperação. Unindo esforços, nós compartilhamos conhecimento e alinhamos estratégias, criamos condições mais sólidas para ampliar oportunidades, estimular o investimento em tecnologia e gerar impactos concretos, fortalecendo cadeias produtivas e ampliando a capacidade competitiva do Brasil”, completa a ministra.

Recursos com foco no Norte

Os recursos são ofertados com taxas bem mais competitivas do que as praticadas pelo mercado, para o desenvolvimento de projetos de inovação que diminuam a dependência tecnológica do Brasil, fortalecendo sua soberania no atual cenário geopolítico global. Na ocasião, a Finep apresentará detalhes dos 13 editais que acaba de lançar, no total de R$ 3,3 bilhões, para propostas de financiamento de empresas de todo o Brasil, a partir do compromisso de fomentar a modernização tecnológica do setor produtivo. Estas chamadas fazem parte da segunda rodada do programa Mais Inovação.

Dentre esses editais faz-se destaque para a chamada de Subvenção Econômica Regional, que destinará o montante de R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis (subvenção econômica) exclusivamente para empresas da região Norte com faturamento anual de até R$ 90 milhões. O edital também reserva 30% dos recursos especificamente para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões.

Com o objetivo de estimular a incorporação de tecnologias 4.0, fortalecer a indústria nacional de bens de capital e reduzir assimetrias regionais, a Finep retomou recentemente a linha de Difusão Tecnológica, que está aberta exclusivamente para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Em linha com a redução das desigualdades territoriais, a Finep abriu novo ciclo de crédito descentralizado do Inovacred para todo o país. Ao todo, foi disponibilizado R$ 1,5 bilhão para fomentar a inovação e ampliar a competitividade nacional, sendo R$ 450 milhões destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Destaca-se que o Inovacred agora atende também empresas de grande porte, exclusivamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Serviço :

Evento: Finep Pelo Brasil – Rio Branco (AC)

Data: Terça-feira, 03 de março de 2026

Horário: 8h30

Local: Fecomercio AC – Auditório Sidney Cunha,

Rio Branco, na Av. Getúlio Vargas, 2473.

Formulário de inscrições disponível aqui.