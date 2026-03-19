Finkelsztain deixará cargo de CEO da B3 no fim do 1º semestre e assumirá Santander

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O executivo Gilson Finkelsztain, atual CEO da B3 (B3SA3), deixará o cargo no fim do primeiro semestre de 2026 e assumirá a cadeira no Santander Brasil (SANB11), segundo informaram o banco e a operadora da Bolsa via fatos relevantes nesta quinta-feira, 19.

O Santander informou que Mario Leão deixará a presidência após onze anos de atuação na instituição, seja qualidade de Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração, cargos que exerceu nos últimos 5 anos, seja na de Vice – Presidente e Diretor dos segmentos Corporate e Corporate and Investment Banking, respectivamente, posições que exerceu entre 2015 e 2021.

“A sucessão será conduzida de forma transparente e organizada e contará com a participação direta do Sr. Mario Leão, que seguirá liderando o Santander Brasil até a conclusão do processo, prevista para meados de 2026”, afirmou o banco.

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Fonte: InfoMoney