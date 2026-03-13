13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Fiscalização reprova bicos de combustíveis em postos do Acre durante operação nacional

Inspeção em postos encontra falhas em bombas de combustível no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Inspeção em postos encontra falhas em bombas de combustível no Acre
Inspeção em postos encontra falhas em bombas de combustível no Acre | Foto: Ascom

Uma operação nacional de fiscalização realizada em postos de combustíveis identificou irregularidades também no Acre. Durante a ação, 14 bicos de abastecimento foram reprovados no estado após apresentarem problemas que podem prejudicar o consumidor. A ação ocorreu entre os dias 10 e 12 de março e contou com a participação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), além de órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I).

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante as inspeções, as equipes analisaram principalmente possíveis fraudes eletrônicas nas bombas e se o volume de combustível entregue correspondia, de fato, ao que é pago pelo consumidor. Entre os problemas mais comuns identificados nas fiscalizações em todo o país estão indícios de adulteração em placas eletrônicas, lacres de segurança rompidos, vazamentos, equipamentos em mau estado de conservação e erros de medição que podem resultar em prejuízo para quem abastece.

A fiscalização foi realizada em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No Acre, 25 postos de combustíveis passaram por inspeção. Ao todo, foram verificados 356 bicos de abastecimento, dos quais 14 foram considerados irregulares, o que representa um índice de reprovação de 4%.

Em nível nacional, a operação inspecionou 3.651 bicos de combustíveis, com 831 reprovações, índice de 23%. Entre os estados com maiores taxas de irregularidades estão Rio Grande do Norte, onde todos os bicos fiscalizados foram reprovados, seguido pelo Ceará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Apesar das reprovações registradas, o Acre aparece entre os estados com menor índice de irregularidades na operação. Ainda assim, os equipamentos considerados irregulares devem passar por correção antes de voltar a operar.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.