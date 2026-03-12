Fisioterapeuta é dado como desaparecido após ser visto pela última vez em carro no Acre

O fisioterapeuta Francisco Ferreira do Nascimento foi dado como desaparecido após ser visto pela última vez na noite da última terça-feira (11), por volta das 19h. Familiares e amigos utilizam as redes sociais para pedir ajuda da população na tentativa de localizar o profissional.

Segundo as informações divulgadas, Francisco estava em um carro Prisma prata, de placa PAH5B89, no sentido da estrada que liga Rio Branco ao município de Quinari (Senador Guiomard) quando foi visto pela última vez.

A publicação com a foto do fisioterapeuta passou a circular nas redes sociais e tem sido compartilhada por internautas na tentativa de ampliar o alcance das buscas e conseguir informações sobre seu paradeiro.

Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar na localização seja comunicada às autoridades. A orientação é entrar em contato com a polícia por meio do telefone 190.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o paradeiro do fisioterapeuta.