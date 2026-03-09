Em uma noite mágica no Maracanã, o Fla-Flu deste domingo (8/3) decidiu o campeão do Rio de Janeiro em 2026. Após um empate tenso no tempo regulamentar, o Flamengo superou o Fluminense na disputa de pênaltis por 5 x 4, consagrando-se tricampeão carioca. O herói da noite foi o goleiro Agustín Rossi, que parou o ataque tricolor com duas defesas decisivas.
A partida também marcou um início vitorioso para o técnico Leonardo Jardim na Gávea. Com o estádio lotado, o Rubro-Negro mostrou frieza na marca da cal e levantou mais uma taça diante de seu maior rival, mantendo a hegemonia no estado.
O Brilho de Rossi e o Tri no Maracanã
A final foi disputada centímetro a centímetro, mas a estrela do goleiro argentino brilhou mais forte no momento de maior pressão do clássico.
-
Defesas de Rossi: O arqueiro rubro-negro defendeu duas cobranças, garantindo a vantagem necessária para o título.
-
Tricampeonato: Com a vitória, o Flamengo atinge a marca de três títulos estaduais consecutivos (2024, 2025 e 2026).
-
Estreia de Peso: Leonardo Jardim começa sua trajetória no clube com um título sobre o maior rival.
Agenda dos Clubes
Após as emoções do Fla-Flu, as equipes agora viram a chave para as competições nacionais. O Flamengo inicia sua jornada no Brasileirão, enquanto o Fluminense foca na Copa do Brasil.
|Equipe
|Próximo Adversário
|Data e Horário
|Competição
|Local
|Flamengo
|Cruzeiro
|11/03 (21h30)
|Brasileirão
|Maracanã
|Fluminense
|Remo
|12/03 (19h00)
|Copa do Brasil
|Mangueirão
A torcida rubro-negra celebrou madrugada adentro o título que reafirma o domínio do clube no cenário regional. Já para o Tricolor das Laranjeiras, resta a rápida recuperação para o duelo decisivo no Pará. Os melhores momentos desta final histórica você confere no vídeo acima, com toda a emoção das cobranças de pênaltis que definiram o Rio.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet