Em uma noite mágica no Maracanã, o Fla-Flu deste domingo (8/3) decidiu o campeão do Rio de Janeiro em 2026. Após um empate tenso no tempo regulamentar, o Flamengo superou o Fluminense na disputa de pênaltis por 5 x 4, consagrando-se tricampeão carioca. O herói da noite foi o goleiro Agustín Rossi, que parou o ataque tricolor com duas defesas decisivas.

A partida também marcou um início vitorioso para o técnico Leonardo Jardim na Gávea. Com o estádio lotado, o Rubro-Negro mostrou frieza na marca da cal e levantou mais uma taça diante de seu maior rival, mantendo a hegemonia no estado.

O Brilho de Rossi e o Tri no Maracanã

A final foi disputada centímetro a centímetro, mas a estrela do goleiro argentino brilhou mais forte no momento de maior pressão do clássico.

Defesas de Rossi: O arqueiro rubro-negro defendeu duas cobranças, garantindo a vantagem necessária para o título.

Tricampeonato: Com a vitória, o Flamengo atinge a marca de três títulos estaduais consecutivos (2024, 2025 e 2026).

Estreia de Peso: Leonardo Jardim começa sua trajetória no clube com um título sobre o maior rival.

Agenda dos Clubes

Após as emoções do Fla-Flu, as equipes agora viram a chave para as competições nacionais. O Flamengo inicia sua jornada no Brasileirão, enquanto o Fluminense foca na Copa do Brasil.

Equipe Próximo Adversário Data e Horário Competição Local Flamengo Cruzeiro 11/03 (21h30) Brasileirão Maracanã Fluminense Remo 12/03 (19h00) Copa do Brasil Mangueirão

A torcida rubro-negra celebrou madrugada adentro o título que reafirma o domínio do clube no cenário regional. Já para o Tricolor das Laranjeiras, resta a rápida recuperação para o duelo decisivo no Pará. Os melhores momentos desta final histórica você confere no vídeo acima, com toda a emoção das cobranças de pênaltis que definiram o Rio.

