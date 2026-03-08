Fla-Flu nas finais do Carioca: confira a história completa das decisões que moldaram o clássico

A rivalidade entre Flamengo e Fluminense é um dos capítulos mais antigos e emblemáticos do Campeonato Carioca, principal torneio estadual do futebol do Rio de Janeiro. Desde o primeiro confronto em decisão estadual, em 1936, o clássico Fla-Flu foi palco de disputas diretas pelo título, com placares, públicos expressivos e narrativas que ecoam na memória dos torcedores.

Primeiras finais e domínio inicial

O primeiro confronto decisivo pelo Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense aconteceu em 1936. Naquele ano, em uma série disputada em melhor de três partidas, o Fluminense sagrou-se campeão após uma sequência de resultados que incluiu um empate por 1 a 1, uma vitória por 4 a 1 e novo empate na terceira partida, garantindo o título pelo regulamento da época.

Ao longo das décadas seguintes foram registradas novas finais entre os dois clubes em diferentes edições estaduais. Em 1941, no que ficou como outro momento clássico, as equipes empataram por 2 a 2, resultado suficiente para o Fluminense levantar o título conforme o regulamento vigente, que previa vantagem em caso de igualdade.

Décadas de 1960 e 1970: disputas equilibradas

Na década de 1960, a decisão do Carioca de 1963 entre Flamengo e Fluminense terminou sem gols, e o título acabou ficando com o Rubro-Negro por vantagem no regulamento da fase final. Em 1972, com uma vitória por 2 a 1, o Flamengo voltou a levantar a taça diante do rival. Porém, no ano seguinte (1973), o Fluminense reverteu a situação ao vencer por 4 a 2 em outro confronto direto pelo estadual.

Anos 1980 e 1990: novas oportunidades e equilíbrio

O Campeonato Carioca de 1984 foi novamente decidido entre os dois clubes, e o Fluminense conquistou o título com uma vitória por 1 a 0. Em 1991, a rivalidade foi renovada com duas partidas decisivas: um empate inicial por 1 a 1 e, na partida de volta, triunfo por 4 a 2 do Flamengo.

No octogonal final de 1995, quando apenas Flamengo e Fluminense ainda tinham chance de título, o Tricolor levou a melhor com vitória por 3 a 2, assegurando mais uma taça estadual no confronto direto.

Século XXI e o retorno recente às decisões estaduais

Após um período em que os clássicos decisivos pelo Estadual foram menos frequentes, o Fla-Flu voltou a acontecer em finais do Campeonato Carioca com regularidade na última década. Desde 2017, os clubes se reencontraram em diversas decisões do Estadual, consolidando a rivalidade no cenário atual do futebol carioca.

Em 2017, em uma final disputada em jogo de ida e volta, o Fluminense venceu a primeira partida por 1 a 0, mas o Flamengo venceu o segundo confronto por 2 a 1 e ficou com o título. No Campeonato Carioca de 2020, novamente em duas partidas, o Flamengo venceu ambas por 2 a 1 e 1 a 0, garantindo nova taça. Uma temporada depois, em 2021, o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 e o Rubro-Negro venceu a segunda partida por 3 a 1.

Nos anos seguintes, as decisões seguiram equilibradas: em 2022, o Fluminense venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 na volta, sagrando-se campeão. Em 2023, a equipe tricolor venceu por 2 a 0 em um jogo e depois por 4 a 1 na segunda partida. Em 2025, o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida e segurou um empate sem gols na volta para conquistar mais um Estadual diante do rival.

Estatísticas gerais e legado do confronto

Ao longo de toda a história do Campeonato Carioca, o confronto direto em finais entre Flamengo e Fluminense já ocorreu repetidas vezes, refletindo a força dos dois clubes no cenário estadual. Em edições em que o regulamento previu decisão direta entre as duas equipes, o histórico de títulos está empatado: cada clube soma sete conquistas sobre o rival em finais do Campeonato Carioca até 2025.

No histórico mais amplo de confrontos pelo Campeonato Carioca (não apenas em finais), Flamengo e Fluminense já se enfrentaram mais de 260 vezes pela competição estadual. Levantamentos estatísticos consolidados a partir dos registros oficiais apontam 269 partidas pelo Carioca, com 98 vitórias do Flamengo, 83 do Fluminense e 88 empates. Pequenas variações podem ocorrer conforme o critério adotado — como inclusão de jogos extras válidos por fases especiais ou ajustes históricos de competições antigas —, mas o retrospecto geral indica vantagem rubro-negra no confronto estadual direto.

A rivalidade que transcende o Rio

Os encontros em finais do Carioca entre Flamengo e Fluminense representam décadas de rivalidade, episódios memoráveis e dramaturgia dentro e fora de campo, com jogadores que viraram ídolos, públicos expressivos e narrativas que atravessam gerações de torcedores. Seja no Maracanã, seja em outras praças do futebol carioca, os clássicos decisivos continuam a alimentar a história do Campeonato Carioca e a rivalidade centenária entre dois dos clubes mais tradicionais do país.