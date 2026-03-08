Fla x Flu fazem 6ª final de Carioca em sete anos; veja o retrospecto

Flamengo e Fluminense entram em campo às 18h deste domingo (8/3) para a final do Campeonato Carioca. Muito além do troféu e toda a rivalidade construída no clássico, a partida marca mais um capítulo de hegemonia dos rivais na competição. Das últimas sete temporadas, Fla x Flu fizeram a final em seis. São sete decisões nos últimos 10 anos.

No recorte mais recente, a única exceção é o título rubro-negro contra o Nova Iguaçu, em 2024. Naquela temporada, os rivais centenários se enfrentaram na semifinal, impedindo o duelo valendo título na grande final. Já na última década, a sequência começa justamente com o clássico de 2017. No ano seguinte, Botafogo e Vasco fizeram a final, enquanto 2019 teve um Clássico dos Milhões na decisão.

Quando o assunto é título no histórico recente, o Flamengo sai na frente do rival: são três títulos, conquistados em 2020, 2021 e 2025, enquanto o Tricolor ficou com os troféus de 2022 e 2023. Voltando mais alguns anos, a taça também foi parar na Gávea após o Fla x Flu na decisão de 2017.

Os títulos estaduais no detalhe

2020 – Flamengo

Ainda embalado pelo 2019 dos sonhos, o Flamengo venceu o título de 2020 em um estadual marcado pelas arquibancadas vazias por conta da pandemia da covid-19. Àquela época, o time ainda comandado por Jorge Jesus faturou o título após bater o rival nos dois jogos: 2 a 1 na ida, com gols de Pedro e Michael para o Fla e Evanilson para o Flu , e 1 a 0 no segundo jogo, com gol de Vitinho. O técnico português deixou o clube no mês seguinte.

2021 – Flamengo

Em 2021, repeteco da final anterior e mais um título para o Flamengo, agora sob comando de Rogério Ceni. 1 a 1 no 1º jogo, com gols de Gabigol e Abel Hernández, e 3 a 1 na volta, Gabigol (2), João Gomes e Fred, ainda em um Maracanã esvaziado devido às restrições pela covid-19. Com o título somado aos triunfos de 2019 e 2020, o Flamengo alcançou o sexto tricampeonato de sua história.

2022 – Fluminense

Depois de dois vices consecutivos para o rival, o Fluminense descontou em 2022. O Tricolor de Abel Braga abriu vantagem com um 2 a 0 na ida (Cano 2x) e 1 a 1 no jogo de volta (Cano e Gabigol). Além de impedir que o Flamengo aumentasse a sequência, o título abriu caminho para as conquistas futuras do Fluminense, que já tinha Fábio, Nino, Jhon Árias, Ganso e outros destaques de campanhas históricas do clube.

2023 – Fluminense

Com a base do time campeão do ano anterior mantida e somada à chegada de Marcelo, o Fluminense voltou a encarar o Flamengo na final em 2023. O rubro-negro saiu na frente com 2 a 0, gols de Ayrton Lucas e Pedro, e parecia ter encaminhado o título. No jogo de volta, no entanto, Fernando Diniz deu mais uma prévia do que aquele elenco era capaz e se sagrou campeão com uma goleada por 4 a 1. Marcelo, Cano, duas vezes, e Alexsander garantiram o título tricolor, enquanto Ayrton Lucas descontou.

2025 – Flamengo

No ano passado, o Flamengo voltou a encontrar o rival na decisão do Cariocão. Sob comando de Filipe Luís, a equipe da Gávea venceu a primeira partida por 2 a 1, gols de Wesley, Juninho e Keno. Na volta, chegou a marcar outras duas vezes, mas ambos foram anulados. Com o 0 a 0, o título ficou com o Rubro-Negro.

Por fim, vale destacar ainda mais o peso histórico da final do Campeonato Carioca de 2026: após sair com o título em 2024 e 2025, o Flamengo busca o tricampeonato, que seria o sétimo de sua história. No total, são 39 títulos cariocas para a galeria de troféus da Gávea. Já o Fluminense busca seu 34º título. O Vasco tem 24, e o Botafogo, 21.