Flamengo anuncia a demissão do técnico Filipe Luís

O Flamengo surpreendeu os torcedores e, na madrugada desta terça-feira (03), anunciou a demissão do técnico Filipe Luís. O comunicado veio horas depois da goleada rubro-negra por 8 a 0 sobre o Madureira e a classificação para a final do Campeonato Carioca.
Filipe Luís foi alvo de protestos antes e depois da vitória desta segunda-feira (02) no Maracanã. Após o jogo, o treinador chegou a conceder coletiva de imprensa e chegou a fazer projeções dos próximos jogos. Segundo apuração da jornalista Monique Danello, da TNT Sports Brasil, a decisão foi do clube e comunicada ao treinador pelo diretor de futebol José Boto.
Leia o comunicado do Flamengo:
“Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”