18/03/2026
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Flamengo é o time com mais convocados para a Seleção Brasileira

Com três atletas chamados por Carlo Ancelotti, clube carioca lidera lista para amistosos contra França e Croácia

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Flamengo é o time com mais convocados para a Seleção Brasileira
Mohamed Farag – FIFA/FIFA via Getty Images

A última convocação da Seleção Brasileira antes da divulgação da lista oficial para a Copa do Mundo de 2026 confirmou a força do futebol nacional, com o Flamengo assumindo o posto de clube com maior número de representantes.

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Nesta segunda-feira (16/3), o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que enfrentarão os amistosos da Data FIFA de março, e o Rubro-Negro garantiu três vagas no elenco que viajará para os Estados Unidos.

De acordo com o portal Metrópoles, a hegemonia do time carioca na lista reflete o excelente momento vivido sob o comando de Tite, consolidando jogadores experientes e premiando novos talentos que têm brilhado no início desta temporada.

Os Escolhidos e a Surpresa na Zaga

Entre os nomes chamados para a Seleção Brasileira, a manutenção de pilares defensivos e uma estreia aguardada marcaram o anúncio na sede da CBF.

  • Experiência na Lateral: Danilo e Alex Sandro, ambos com passagens sólidas pela Europa e agora no Flamengo, reforçam a confiança de Ancelotti no sistema defensivo.

  • Estreia Merecida: Léo Pereira vestirá a “Amarelinha” pela primeira vez. O zagueiro selou sua convocação após uma atuação de gala no último sábado (14/3), onde marcou um golaço de falta na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.

  • Olho na Copa: Sendo a última lista antes da convocação final em maio, o trio flamenguista larga na frente para garantir lugar no Mundial.

Resumo da Presença do Flamengo na Seleção

Confira os atletas do Mais Querido que estarão nos amistosos de março:

Jogador Posição Status na Seleção
Léo Pereira Zagueiro Estreante / Novidade
Danilo Lateral Veterano / Mantido
Alex Sandro Lateral Veterano / Mantido
Próximo Jogo Brasil x França 26 de março em Boston
Amistoso 2 Brasil x Croácia 31 de março em Orlando

Com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, os amistosos deste mês servem como o teste definitivo. Para o Flamengo, a valorização de seus ativos em nível internacional é um trunfo, embora a torcida já se preocupe com possíveis desfalques durante o Brasileirão.

O Brasil entra em campo nos dias 26 e 31 de março, e o desempenho de Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro será acompanhado de perto por milhões de rubro-negros e pelo “Mister” Ancelotti.

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