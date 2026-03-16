Flamengo é o time com mais convocados para a Seleção Brasileira

A última convocação da Seleção Brasileira antes da divulgação da lista oficial para a Copa do Mundo de 2026 confirmou a força do futebol nacional, com o Flamengo assumindo o posto de clube com maior número de representantes.
Nesta segunda-feira (16/3), o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que enfrentarão os amistosos da Data FIFA de março, e o Rubro-Negro garantiu três vagas no elenco que viajará para os Estados Unidos.
De acordo com o portal Metrópoles, a hegemonia do time carioca na lista reflete o excelente momento vivido sob o comando de Tite, consolidando jogadores experientes e premiando novos talentos que têm brilhado no início desta temporada.
Os Escolhidos e a Surpresa na Zaga
Entre os nomes chamados para a Seleção Brasileira, a manutenção de pilares defensivos e uma estreia aguardada marcaram o anúncio na sede da CBF.
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Experiência na Lateral: Danilo e Alex Sandro, ambos com passagens sólidas pela Europa e agora no Flamengo, reforçam a confiança de Ancelotti no sistema defensivo.
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Estreia Merecida: Léo Pereira vestirá a “Amarelinha” pela primeira vez. O zagueiro selou sua convocação após uma atuação de gala no último sábado (14/3), onde marcou um golaço de falta na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.
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Olho na Copa: Sendo a última lista antes da convocação final em maio, o trio flamenguista larga na frente para garantir lugar no Mundial.
Resumo da Presença do Flamengo na Seleção
Confira os atletas do Mais Querido que estarão nos amistosos de março:
|Jogador
|Posição
|Status na Seleção
|Léo Pereira
|Zagueiro
|Estreante / Novidade
|Danilo
|Lateral
|Veterano / Mantido
|Alex Sandro
|Lateral
|Veterano / Mantido
|Próximo Jogo
|Brasil x França
|26 de março em Boston
|Amistoso 2
|Brasil x Croácia
|31 de março em Orlando
Com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, os amistosos deste mês servem como o teste definitivo. Para o Flamengo, a valorização de seus ativos em nível internacional é um trunfo, embora a torcida já se preocupe com possíveis desfalques durante o Brasileirão.
O Brasil entra em campo nos dias 26 e 31 de março, e o desempenho de Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro será acompanhado de perto por milhões de rubro-negros e pelo “Mister” Ancelotti.